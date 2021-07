Aj keď Slovensko momentálne trápia tropické horúčavy, to sa už čoskoro zmení. Zmena príde už cez víkend spolu so začiatkom druhej polovice prázdnin. Postupne sa ochladí a teploty poriadne klesnú!

Tohtoročný jún aj júl sa zapíšu medzi najteplejšie mesiace v histórii meteorologických meraní. „Vytvára sa tak v prípade teplotných podmienok zaujímavá kombinácia týchto 2 letných mesiacov a vývoj v auguste potom rozhodne o tom, aké bude tohtoročné leto,“ uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v príspevku na sociálnej sieti.

A aj keď horúčavy budú tento týždeň ešte pokračovať, koncom týždňa príde zlom. „Od stredy do piatku tak treba počítať s veľmi vysokými teplotami, ktoré budú v najteplejších oblastiach ohrozovať hranicu +35 °C,“ upozorňuje portál imeteo.sk.

S horúčavami sa vrátili aj búrky a niektoré z nich boli aj na Slovensku mimoriadne silné. Vo večerných hodinách dorazí ďalší búrkový systém, ktorý prinesie aj vietor a výraznejšie zrážky.

Už v priebehu soboty a nedele sa v oblasti nášho územia očakáva vznik tlakovej níže a od severozápadu k nám začne prenikať chladnejší vzduch. „Ochladenie bude postupne e prebehne od soboty do pondelka. Do pondelka by sa malo ochladiť v priemere asi o 5 až 10 °C,“ informuje imeteo.sk.

Do piatku by sa teploty mali pohybovať v rozmedzí od +27 °C do +34 °C, v pondelok by mali denné maximá dosiahnuť už len od +18 do +25 °C. „Tropické teploty si tak dajú na čas prestávku. Ochladenie by ale nemalo byť dlhodobé, už približne od stredy sa začne opäť otepľovať,“ dodáva portál.