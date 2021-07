Tohtoročný jún aj júl sa zapíšu medzi najteplejšie mesiace v histórii meteorologických meraní. „Vytvára sa tak v prípade teplotných podmienok zaujímavá kombinácia týchto 2 letných mesiacov a vývoj v auguste potom rozhodne o tom, aké bude tohtoročné leto,“ uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v príspevku na sociálnej sieti.

Horúčavy pociťujeme ešte aj dnes, no s koncom týždňa nastane zlom. „Horúčavy vyvrcholia na našom území počas piatka, kedy nás čakajú teploty, ktoré budú atakovať hranicu až +35 °C. No tým, že bude do našej oblasti prúdiť veľmi vlhký vzduch, tak bude na pocit veľmi dusno,“ upozorňuje portál imeteo.sk.

Uplynulé dni priniesli na naše územie búrky, ktoré sa však prehnali len niektorými oblasťami. V iných panuje sucho. To sa však zmení počas blížiaceho sa víkendu. „Od západu sa postupne cez naše územie presunie výrazné zrážkové pole s búrkami. V sobotu preto počítajte s pomerne výraznými búrkami a s oblačným počasím, ktoré ukončí sériu veľmi horúceho počasia,“ približuje portál.

Už v priebehu soboty a nedele sa v oblasti nášho územia očakáva vznik tlakovej níže a od severozápadu k nám začne prenikať chladnejší vzduch. „Ochladenie bude postupne e prebehne od soboty do pondelka. Do pondelka by sa malo ochladiť v priemere asi o 5 až 10 °C,“ informuje imeteo.sk.

Do piatku by sa teploty mali pohybovať v rozmedzí od +27 °C do +34 °C, v pondelok by mali denné maximá dosiahnuť už len od +18 do +25 °C. „Tropické teploty si tak dajú na čas prestávku. Ochladenie by ale nemalo byť dlhodobé, už približne od stredy sa začne opäť otepľovať,“ dodáva portál.

