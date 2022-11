Slabá viditeľnosť, sneženie, silný vietor, hustý dážď či hmla. Aj tieto nástrahy číhajú v zimnom období na šoférov. Správnym používaním svetiel na aute chránime nielen svoje okolie, ale aj seba. Pri hmle je dôležité na svoju polohu upozorniť okoloidúce vozidlá zapnutím hmloviek.

Vodič by sa ich nemal báť a každý by si mal osvojiť ich správne používanie. „Predné svetlomety do hmly alebo zadné svetlomety do hmly smie vodič používať len za hmly, sneženia alebo hustého dažďa. Ak ich raz zapnete, nezabudnite ich aj včas vypnúť,“ informuje polícia SR na sociálnej sieti. Vypnúť ich treba vtedy, keď sa zlepšia rozhľadové pomery, teda keď sa zvýši viditeľnosť. Taktiež ich nezabudnite vypnúť, ak ste v súvislej kolóne vozidiel a za vami sa objaví ďalšie auto, ktoré by ste mohli oslepiť.

Pri normálnej viditeľnosti je svietenie áut rovnako dôležité. Denné svietenie je u nás povinné od roku 2009 a za jazdu bez svetiel hrozí šoférom pokuta. „Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá,“ informuje polícia.



Treba si však uvedomiť, že tu platí pravidlo „vidieť a byť videný". Ak sa počasie zhorší, nezabudnite na seba upozorniť. „Keď sa zníži viditeľnosť, denné prevádzkové svetlá sú nedostatočné. Preto je potrebné na vozidle rozsvietiť predné stretávacie svetlá a zadné svetlá," vysvetľujú.

Za použitie hmloviek v čase, keď nie je hmla či husté sneženie a dážď, hrozí motoristom pokuta v blokovom konaní až do výšky 50 eur.

