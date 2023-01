Slováci, POZOR! Štát vám môže preplácať cestu do práce: Stačí spĺňať TIETO TRI podmienky... ×

Na Slovákov doľahli ťažké časy! Stagnujúce platy, zdražujúce potraviny, poplatky za energie, ale aj neustále sa meniace ceny na pumpách. Toto je len zlomok výdavkov, ktoré domácnostiam uberajú z rozpočtu najviac. Čo by ste však povedali na to, keby vám štát preplácal cestu do práce? Mohli by ste si tak prilepšiť aj o dvesto eur! Stačí splniť len tri podmienky...