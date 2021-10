Zmena letného času na zimný nastane v noci zo soboty 30. októbra na nedeľu 31. októbra. Ručičky na hodinkách si tak o 3. hodine ráno posunieme o hodinu dozadu, čo znamená, že si budeme môcť pospať dlhšie a vstávať budeme za svetla. Prírastok svetla tiež pocítime večer, kedy sa oddiali stmievanie.

Striedanie času sa malo v krajinách Európskej únie pôvodne skončiť už v roku 2019, členské štáty sa ale na jednotnom čase nedohodli. Ďalší termín zrušenia mal byť tento rok, no aj pre pandémiu sa to opäť nestihlo.

Toľko avizované zrušenie striedania letného a zimného času sa nateraz odkladá na neurčito, najmenej však do roku 2027. Napríklad česká vláda už v septembri rozhodla, že k zjednoteniu času do konca roka 2026 nedôjde. Podobne k tomu pristupujú aj ďalšie krajiny.

Anketa Čo si myslíte o striedaní času? Vyhovuje mi to, dúfam, že to tak ostane. 9% Chcem celý rok letný čas. 46% Celý rok by mal byť zimný čas. 45% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Európska únia sa v lete v roku 2018 pýtala v online ankete občanov Európskej únie na striedanie času. Spomedzi 4,6 milióna odpovedí sa za zrušenie striedania času vyslovilo 84 percent respondentov.

Väčšina ľudí si praje ponechanie permanentného letného času. Znamenalo by to v lete dlhšie večery, no v zime by naopak slnko vychádzalo až okolo ôsmej hodiny. Pri ponechaní zimného času by sme sa museli rozlúčiť s dlhými letnými večermi a súčasne by slnko vychádzalo už o 3:00.

