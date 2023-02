Sumu 283 miliónov eur navyše si majú rozdeliť rovnomerne segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti (73 miliónov eur) a špecializovanej ambulantnej starostlivosti (210 miliónov eur). „Ešte nás čakajú rokovania s ministerstvom hospodárstva o tom, akým spôsobom zabezpečiť, aby ambulancie nepocítili zvýšené platby za energie," vysvetlil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Ambulancie však potrebujú viac, čo potvrdil aj šéf Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Prízvukuje, že dohodou sa síce zachovala dostupná zdravotná starostlivosť, no kríza ešte stále nie je zažehnaná. „Ak bolo deklarované, že je potrebných 320 miliónov a našlo sa 280 miliónov, tak je to skutočne minimálna suma, ktorá dokáže ambulantných poskytovateľov zabezpečiť, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť pre našich občanov. Je to však absolútne nedostatočné, ak si predstavíme, že prostriedky na ambulantných poskytovateľov pokrývajú náklady na personál, náklady spojené s prevádzkovaním a energie vôbec nie sú definované z iných zdrojov a treba si uvedomiť, že ambulantný lekár dostane finančné zdroje iba za prácu, to znamená za výkony, ktoré vykonal, oproti nemocničným peniazom, ktoré vykrývajú iba platy. Z toho celého vyplýva, že zánik nie je zažehnaný," konštatoval Marián Šóth.

Ak by k dofinancovaniu nedošlo, lekári plánovali od 1. februára zaviezť pre pacientov poplatky od dvoch do desiatich eur, aby si pokryli zvýšené prevádzkové náklady. Tomu sa zatiaľ podarilo predísť. „Zhodli sme sa, že poplatky sa zatiaľ nezavedú. Žiadame však vládu, aby dodržala svoje sľuby: Zdravotníctvo patrí medzi priority! Ak chce zabezpečiť primeranú zdravotnú starostlivosť pre občanov, je nutné dofinancovať rezort a aj ambulantný sektor,“ dodal Marián Šóth.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Ktorí lekári môžu aj naďalej trvať na poplatkoch? »»»