Stovky Slovákov už dostali prvú dávku neregistrovanej vakcíny Sputnik. Po tomto víkende bude v každom kraji otvorené jedno centrum na očkovanie Sputnikom. Mnohí zo záujemcov priznali, že čakali práve na túto vakcínu. „Vyrastal som v totalitnom čase a učili nás, že všetko, čo je z Ruska, je dobré. Myslím si, že aj táto vakcína bude dobrá," povedal nám tesne pred očkovaním Roman (57) z Bratislavy.

Po dvoch dňoch od podania vakcíny sme pána Romana oslovili opäť. V deň, keď vakcínu dostal, nešiel do práce, no na ďalší deň už normálne fungoval a nastúpil aj do zamestnania. „Nemal som žiadne problémy. Cítim to len trochu, keď sa dotknem miesta vpichu, ale len úplne jemne,“ opísal.

Po očkovaní nemal ani zvýšenú teplotu. „Žiadna horúčka, zimnice, zmeny nálad, agresivita," dodal s úsmevom. Podobne bez príznakov sú podľa neho aj ďalší dvaja ľudia, ktorý Sputnik dostali spolu s ním v pondelok.

Jediné, čo Romana mrzí, je, že Sputnik stále nie je registrovaný v EÚ. „Tým sme trochu obmedzení pri cestovaní. Stále verím v to, že aj Sputnik zaregistrujú a budeme sa môcť riadne zaradiť do bežného cyklu ako občania, ktorí sú očkovaní registrovanými vakcínami.“

Očkovanie Sputnikom zvládol bez problémov aj Milan (60) z Modry. Priznal, že pred podaním vakcíny mal trochu obavy. „Zatiaľ všetko v poriadku. Žiadne nejaké príznaky. Obával som sa, že niečo príde, ale nič. Keď sa toho chytím, tak trochu cítim, ale inak nie,“ vyjadril sa.

