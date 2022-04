Ceny rastú a náklady na život sú čoraz vyššie. Mnoho Slovákov má už teraz problém s platením účtov a očakáva sa, že to bude ešte horšie. Premiér Eduard Heger oznámil, ako jeho vláda ide bojovať so zdražovaním.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) upozornil, že inflácia vo februári síce medziročne dosiahla 9 percent, no pokiaľ by sme vychádzali len z mediálno-politického rozruchu, tak rast cien by bol 25-percentný.

„Chcem tým povedať, že v spoločnosti je priveľa emócií, hraničiacich s panikou, čím sa zužuje priestor na racionálne uvažovanie,“ uviedol premiér na svojom účte na sociálnej sieti a doplnil, že vybičovaniu emócií do krajnosti pomáha najmä opozícia.

Vlády majú dnes podľa Hegera dve kľúčové úlohy. „Prvou úlohou je, že nesmieme prijímať opatrenia, ktoré by zrýchľovali rast cien. Musíme sa vyhnúť javu, ktorý sa volá inflačná špirála," priblížil Heger. V rozpočtovej politike to podľa neho znamená, že sa vláda musí krotiť vo výdavkoch, lebo pumpovanie peňazí do ekonomiky v danej situácii len zvyšuje ceny.

Druhou úlohou podľa premiéra je, že štát musí pomáhať tým občanom a rodinám, ktoré sú rastom cien najviac ohrozené. „Zabrzdili sme rast cien energií pre domácnosti, čo je celoplošné opatrenie. Čaká nás ešte úloha pomôcť ľuďom v núdzi. Opakujem ľuďom v núdzi, lebo celoplošné dotovanie rodinných rozpočtov by roztáčalo inflačnú špirálu a hnalo nás do stále väčších ťažkostí," podčiarkol Heger. V tejto oblasti je vládna koalícia podľa neho blízko k riešeniu problému a čoskoro ho predstaví občanom.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) ešte minulý týždeň predstavil návrh, podľa ktorého inflačná pomoc štátu občanom v núdzi by mala dosiahnuť asi 133 miliónov eur.

Pomoc má byť rozčlenená na tri skupiny osôb - pomoc rodinám v hmotnej núdzi vo výške 5,8 milióna eur, ďalej pomoc pre rodiny s deťmi vo výške 101,7 milióna eur a pomoc pre nízkopríjmové skupiny bez detí vo výške 25,5 milióna eur.

