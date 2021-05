Slováci sa dočkali. Minister Lengvarský: Už tento týždeň zavedieme očkovacie preukazy! ×

Slováci, ktorí sú zaočkovaní a chceli by využívať výhody pri cestovaní do zahraničia, by už tento týždeň mali dostať platný preukaz. Potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.