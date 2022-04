Ukrajinskí utečenci, ktorých prišlo na Slovensko už okolo 300-tisíc, dostanú príspevky, prácu aj bývanie. Áno, na prvý pohľad to môže vyvolať nevôľu Slovákov, ktorí majú finančné problémy. Veď sociálna situácia mnohých ľudí u nás je veľmi vážna. „Na Slovensku máme vyše 660-tisíc ľudí, ktorí čelia chudobe. Sú to predovšetkým mladí ľudia alebo deti. Sú to rodičia samoživitelia a tiež osamelo žijúci dôchodcovia. Je to obrovská skupina ľudí, ktorá najmä v kontexte zvyšovania cien potrebuje reálnu pomoc," potvrdila aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Andrea Mišíková je zakladateľkou občianskeho združenia Zdieľaj, ktoré pomáha Slovákom v hmotnej núdzi, matkám postihnutých detí či samoživiteľkám. Pre nich je i pre aktuálne zdražovanie stále náročnejšie zabezpečiť chod domácnosti. A ako to vníma aj Andrea Mišíková: pomoc Ukrajincom je teraz „in“, no pomoc Slovákom až tak nie. „Ľudia, ktorí doteraz nepomáhali, prejavujú solidaritu, ale chcú vyslovene podporiť len Ukrajincov. Akoby to teraz bolo trendy, je to na sociálnych sieťach, je to všade okolo nás. Áno, veľa ľudí sa to dotklo, keď videli tú vojnu, dosť to prežívajú. Lenže to, že slovenské maminy to majú ťažké, aj pre extrémne zdražovanie, to nemáte takto naservírované na sociálnych sieťach a nemáte správy o tom,“ povedala Mišíková.

Domácnosti, ktoré majú hlboko do vrecka, nekritizujú pomoc utečencom, práve naopak, no aj oni by si zaslúžili solidaritu. „Ešte som sa osobne ani raz nestretla s tým, že by ľudia v hmotnej núdzi kritizovali pomoc Ukrajincom. A to sa s týmito ľuďmi stretávam denne. Skôr to bolo naopak. Keď im aj rozdávame jedlo, viackrát sa ma pýtali, či to radšej nepošleme tým ukrajinským matkám, lebo tie to potrebujú viacej,“ uviedla Mišíková.

Žiaľ, niektorí Slováci ledva prežívajú – a nie vlastnou vinou. Pani Blanka sa sama stará o dve vnúčatá a má problém dostať sa k základným príspevkom od štátu. „Vnučka má 12 rokov a vnuk 8. Chlapec je ZŤP, má stredne ťažké mentálne postihnutie, atypický autizmus, vývinovú poruchu reči, ešte nerozpráva poriadne. Teraz začal chodiť do prvého ročníka,“ hovorí babka Blanka. I napriek týmto diagnózam jej na prvý raz neschválili opatrovateľský príspevok a musela preto podať žalobu. „No nemohla som ísť na súd do Košíc, lebo sme všetci mali covid, a žalobu mi odmietli. Som veľmi sklamaná z tohto štátu. Druhý raz mi už príspevok schválili, s tými istými diagnózami. Tak to nechápem,“ uviedla pani Blanka s tým, že je veľmi nesprávne, že sa v tomto štáte musí človek biť o to, čo mu právom patrí a na čo má nárok. Po schválení príspevku dúfala, že si polepšia, no peniaze navyše zhltlo zdražovanie. „600 eur je opatrovateľský príspevok, príspevky, ktoré dostávajú deti v náhradnej starostlivosti sú 220 a 179 takže asi 1 000 eur máme na mesiac. To mi akurát vystačí na výdavky: SIPO je 480 eur, bojler mám na elektrinu na teplú vodu aj gamatky – a to veľa žerie. Je to oveľa drahšie, ako keď máte kotol a radiátory. Lenže na prerábku nemám peniaze, takže som rada, že aspoň to máme,“ hovorí babka. Obrátiť sa nemôže na nikoho. Finančne jej v minulosti pomohla sestra, ktorej peniaze každý mesiac spláca.

Hoci je Blanka sama v ťažkej situácii, to, že štát pomáha utečencom, nevníma ako krivdu. „Je mi ich veľmi ľúto. Nedokážem si to ani predstaviť, je strašné, čo prežívajú, že musia odísť z domu s jednou taškou. Mám známych v Ľvove, ktorí mi povedali, že prídu, ale až keď bude veľmi zle. Nechcú odísť dobrovoľne, až keď budú musieť,“ hovorí Blanka. Mrzia ju nenávistné komentáre Slovákov pre pomoc utečencom. „Veľa je nenávisti. My sme taký národ,” vzdychne. Zároveň však chápe, prečo sa to niektorým nepáči. „Štát nám hovorí, že je prázdna špajza, ale zrazu sú peniaze. Ženy, ktoré majú choré deti, musia hľadať pomoc cez nadácie, tým tiež štát nepomôže. Viem, ako to vnímajú niektoré mamičky, že štát im nepomáha a cudzincom áno. Cítia to ako nespravodlivosť. Keď sa zvyšovali príspevky na deti, tak ich zvýšili o 38 centov. To je čo? Čo kúpite dieťaťu za 25 eur? Ani jedny tenisky,“ dodala babka.

