Nelichotivá štatistika pre Slovensko! Naši mladí sa nevedia osamostatniť, bývanie s rodičmi opúšťajú až tesne pred dovŕšením 31 rokov. Viacerí za to vinia samotnú mládež s tým, že je len pohodlná, no odborníci upozorňujú, že to nie je jej chyba a problém má oveľa hlbšie korene. Podľa sociologičky je načase prestať obviňovať mladých a zamerať sa na skutočné príčiny tohto problému.

Podľa Eurostatu vylietajú slovenské deti z rodičovského hniezda v priemere vo veku 30,9 roka. S týmto výsledkom sme druhí najhorší v EÚ, hneď po Chorvátoch. V európskom meradle je priemerný vek odchodu od rodičov okolo 26 rokov. Napríklad takí Luxemburčania sa osamostatnia už v necelých 20 rokoch a úplne najskôr odchádzajú z domu Švédi, iba ako 17-roční. Prečo sa teda Slováci držia maminej sukne takmer o 14 rokov dlhšie?

Sociologička Zuzana Kusá tvrdí, že je už konečne načase prestať za to obviňovať mladých. „Roky sa snažím argumentovať a namietať proti predstave ‚mama hotelu‘, ktorá obviňuje mladú generáciu z pohodlnosti a lenivosti. Takáto predstava síce poteší frflošov na mladú generáciu, ale nebezpečne odvádza pozornosť od nešťastnej bytovej politiky na Slovensku, od hádzania zodpovednosti na plecia ľudí, ktorí ju uniesť nedokážu – a nedokážu ju uniesť aj preto, že na nedostatku bytov parazitujú developeri nenásytne predražujúci byty a tiež časť prenajímateľov,“ upozornila Kusá.

Zrejme hlavnou príčinou odkladaného osamostatnenia mladých ľudí na Slovensku je nedostatočná fyzická dostupnosť bývania – máme najnižší počet bytov v prepočte na tisíc obyvateľov. Napríklad v Česku je na 1 000 obyvateľov zhruba o 100 až 150 bytov viac než u nás. „Táto bytová núdza umožňuje tým, čo ponúkajú byty na predaj alebo prenájom, pýtať si amorálne, premrštené ceny. Nájmy sú neraz stanovené tak, že mladí si rýchlo spočítajú, že bude pre nich výhodnejšie investovať prostriedky do vlastníctva bytov, ako ich pchať prenajímateľovi bez istoty, že si bývanie dlhodobo udržia,“ vysvetlila sociologička.

Kúpiť si vlastný byt je však pri dnešných vysokých cenách nehnuteľností čoraz náročnejšie a mladí sa tak ocitajú v slepej uličke. Bez hypotéky sa nezaobídu, no na tú potrebujú dostatočne vysoký plat a aj úspory. „Šetriť si je pre mladého človeka určite ľahšie, ak býva u rodičov, ako v predraženom, hoci aj zdieľanom prenájme,“ doplnila Kusá. Pri žiadaní o hypotéku musíte mať úspory vo výške aspoň 20 % ceny nehnuteľnosti. Získanie takého množstva peňazí istý čas trvá, čo odďaľuje odchod mladých z domu.

Problém by podľa odborníkov mohli vyriešiť nájomné byty, ktoré by boli spolufinancované štátom, no tých je u nás žalostne málo. Na Slovensku je podiel nájomných bytov na celkovom bytovom fonde okolo 8 percent. Priemer v EÚ je 21 percent. Regulované nájomné má u nás len 1,4 percenta bytov, pričom európsky priemer je okolo 9 percent. „Na Slovensku je trh s nájomnými bytmi takpovediac v plienkach a väčšina našincov má byty v osobnom vlastníctve. Vysvetliť to môžeme tým, že v bývalých komunistických krajinách si obyvatelia po páde režimu odkupovali byty do osobného vlastníctva,“ povedala analytička 365 bank Jana Glasová.

Kým u nás sú nájomné byty predovšetkým synonymom bývania pre sociálne slabších, na západe ide o bežné rodinné bývanie, ktoré je vďaka podpore od štátu často finančne oveľa výhodnejšie ako kúpa vlastnej nehnuteľnosti. Svoje robí aj rozdielna mentalita. „Ľudia napríklad v Nemecku či Rakúsku nepovažujú vlastnenie bytu za známku nejakého sociálneho statusu, chcú si byt radšej prenajať, pretože je pre nich dôležitá mobilita a flexibilita. Často sa sťahujú za prácou aj stovky kilometrov alebo túžia po cestovaní a v takýchto prípadoch je vlastný byt záťažou. Ak by sa chceli odsťahovať, museli by byt predať a splatiť hypotéku. Ak bývajú v prenajatom byte, prenájom jednoducho ukončia a nemajú s tým žiadne ďalšie starosti,“ opísala analytička.

U nás sa ľudia skôr orientujú na vlastnenie nehnuteľností, pretože je to známka určitého statusu a pre mladých ľudí aj prejav osamostatnenia sa od rodičov. „Z pohľadu mladých ľudí si však myslíme, že výstavba nájomných bytov by mala úspech a ľudia by o ne mali záujem. Mladí ľudia sú totiž ochotnejší sťahovať sa za prácou a existencia nájomných bytov by im v tom bola nápomocná,“ dodala Glasová.

