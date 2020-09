V Česku počet nových prípadov koronavírusu enormne rastie. To, že sa zaradí na zoznam červených krajín, potvrdil ešte počas rokovania krízového štábu štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS). „Ktokoľvek sa vráti z územia Česka s výnimkou pendlerov do 30 km od najbližšieho hraničného priechodu, študentov, pedagógov, výskumníkov, zdravotníkov, poľnohospodárov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov v kritickej infraštruktúre, niektorých športovcov a umelcov (vraciame sa k výnimkám z jari - presnejšie budú definované v uznesení ÚVZ) musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 h., alebo prostredníctvom formuláru e-hranica nastúpiť do 5 dňovej domácej karantény a následne byť testovaný," informoval Klus. Toto opatrenie má vstúpiť do platnosti od piatka 18. septembra.

Rakúsko a Maďarsko zatiaľ zostávajú v zelenej kategórii. Medzi bezpečné krajiny sa zaradí Švédsko, Bulharsko a Kanada. V čakacom režime na takéto preradenie zostávajú Belgicko, Holandsko a Portugalsko.

Pandemická komisia ešte v piatok navrhla, aby na Slovensku celoplošne platilo obmedzenie počtu ľudí na hromadných podujatiach. Pri vonkajších hromadných podujatiach to malo byť 100 osôb, v interiéri 50 ľudí.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) po krízovom štábe povedal, že obmedzenia nebudú také prísne ako navrhla pandemická komisia. Pri kultúrnych a športových podujatiach bude naďalej platiť pri interiérových akciách obmedzenie kapacity na 500 ľudí a pri exteriérových 1000 ľudí.

V prípade kultúrnych podujatí v červenej zóne bude kapacita znížená na polovicu. V prípade športových akcií v zelených oblastiach budú účastníci sedieť v každom druhom rade, v červených v každom štvrtom rade. Občerstvenie nebude dovolené, rúška budú povinné.

Pandemická komisia tiež navrhla obmedziť maximálny počet ľudí na svadbe na 30 ľudí. Podľa Matoviča plesy, svadby a stužkové slávnosti ešte bude treba doriešiť.

Sledujte brífing Igora Matoviča a ministerky kultúry Natalie Milanovej NAŽIVO:

Pribúda rizikových okresov na Slovensku >>