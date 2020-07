Horúce dni, opálená pokožka, ale aj prepotené mapy pod pazuchami a nepríjemný zápach. To všetko patrí k letu. Dnešné teploty prekonali na viacerých územiach Slovenska 30 stupňov. Aj pri takýchto horúčavách však môžete zostať „v suchu". Vyskúšajte týchto 8 trikov!

1. Antiperspirant nie je deodorant Zdroj: Profimedia.sk

Veľa ľudí si myslí, že antiperspirant a deodorant je jedno a to isté. Rozdiel medzi týmito dvoma produktami je však obrovský. Pri problémoch s potením určite siahnite po antiperspirante. Deodorant funguje len ako osviežovač vône, no nič viac. Na druhú stranu antiperspirant bojuje proti poteniu a zároveň osviežuje. Produkty by ste nikdy nemali nanášať jeden cez druhý. Vždy len na umytú a suchú pokožku. Zvyšky zaschnutej kozmetiky môžu napomáhať baktériám hromadiacim sa v podpazuší, čím vzniká nepríjemný zápach. Pred opätovným nanesením produktu na rovnaké miesto ho radšej dôkladne umyte.