Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré do systému Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) nahlásili kontrolné orgány v Nemecku a vo Švédsku. Produkty sa môžu nachádzať aj na slovenskom trhu. Kúpili ste ich aj vy?

Nebezpečným môže byť olej na starostlivosť o pokožku s názvom Baby Pflegeöl Parfümfrei Calendula / Baby Oil frangrance free značky Weleda s výrobnou dávkou H1201, H1207, H1213, H1214, J0101, J0202 (kompletná dodávka šarží H1201 a J0202 do Talianska), ktorý vyrábajú vo Švajčiarsku.

„Výrobok môže obsahovať zvyškové kondenzujúce kvapky vody, ktoré sa mohli dostať počas plnenia výrobku do fliaš. To by mohlo viesť k rastu mikroorganizmov a predstavovať riziko kožných infekcií, najmä u osôb s oslabeným imunitným systémom, u dojčiat a malých detí," informuje ÚVZ.

Upozornenie sa týka aj oleja na fúzy s názvom Mr. Burton's Beard Oil Pure, výrobná dávka 310122, ktorý je vyrobený v Nemecku. Výrobcom produktu je Mr. Burton's - Melanie Werner. Výrobok sa podľa ÚVZ SR ponúka cez internet.

„Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádzajú viaceré vonné látky, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale. Prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 percenta v nezmývateľných výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie," uviedli hygienici.

Ľudia by si mali dať pozor aj na telové mlieko na bielenie pokožky s názvom Laser White Perfume Whitening Lotion Whitening complex All skin types Diana vyrobené v Spojených arabských emirátoch. Z ÚVZ SR dodali, že výrobok na bielenie pokožky má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku 2-Chloroacetamide.

