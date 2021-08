Vyradili dozornú radu a postupne sa zbavujú nepohodlných zamestnancov, aby mohli robiť biznis. Takto opisujú situáciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) bývalí členovia dozornej rady a zamestnanci. „Keď z desiatich členov odvoláte postupne šesť a jednému skončí mandát, je to drastický zásah do fungovania kontrolnej činnosti VšZP," vyhlásil prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáš Malatinský, ktorý je jedným z odvolaných členov. Viacerí členovia skončili štyri mesiace pred uplynutím ich mandátu.

K ich odvolaniam došlo po tom, ako sa začali zaoberať sťažnosťami na to, čo sa deje v zdravotnej poisťovni. VšZP mala zaplatiť za reklamnú kampaň na podporu Peňaženky zdravia astronomických 1,5 milióna eur. Poisťovňa si údajne najíma dohodárov, ktorí presviedčajú ľudí, aby sa dali prepoistiť a vypláca im sumy 30 eur za získaného poistenca štátu a 50 eur za ekonomicky aktívneho poistenca. VšZP mala tiež rozšíriť počet pobočiek z 36 na 77, v niektorých je len jeden riaditeľ a jeden zamestnanec. „Keď sme sa tieto informácie dozvedeli a začali sme vykonávať kontrolnú činnosť, tak nás jediný akcionár minister zdravotníctva odvolal bez mihnutia oka," doplnil ďalší z odvolaných prezident Konfederácie odborových zväzov Marián Magdoško.

Zarážajúci je však spôsob, akým sa má vedenie zbavovať „nepohodlných zamestnancov". Tým na nižších pracovných pozíciách zrušia pracovné miesto z organizačných dôvodov a vyplácajú im náhradu 80 percent mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. „Okamžite vám zakážu chodiť do práce, aby ste, nedajbože, niečo nevyzradili a dostávate 80 percent platu," priblížil Magdoško.

Ešte k neuveriteľnejším praktikám má dochádzať, keď sa chce VšZP zbaviť manažéra vo vysokej funkcii. Vedenie mu ponúkne rovno zlatý padák. „Niektorí dostali veľmi lukratívne odstupné, v našich podmienkach to nazývame zlaté padáky v desiatkach tisíc eur, podotýkam, že z verejných zdrojov. To je niečo neprijateľné," povedala bývalá riaditeľka odboru vnútornej kontroly VšZP Monika Soročinová. Aj jej vraj ponúkli štedrú odmenu za to, že podpíše dohodu o ukončení práce. Keď to opakovane odmietla, výpoveď za jej osobu údajne podpísal sám generálny riaditeľ!

„Nehovoríme o troch, štyroch zamestnancoch, to bolo niekoľko desiatok zamestnancov, ktorým boli odmeny ponúkané a možno boli aj prijaté. To sme už nestihli prešetriť. Pán minister Lengvarský nám to nedovolil," dodal ďalší odvolaný člen dozornej rady František Palko. Obrátiť sa chcú na zdravotnícky výbor NR SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj Najvyšší kontrolný úrad.

Čítajte na ďalšej strane: Čo na to VšZP a minister Lengvarský? >>