Trúbenie, piskot, štipľavé slová na adresu vlády. Aj takto to v uplynulých dňoch vyzeralo na viacerých slovenských hraničných priechodoch. Ľudia z prihraničných oblastí sú po oznámení nových opatrení zúfalí. Mnohým sa komplikuje dochádzanie do práce, za rodinou. Lucii (39) z Rajky dokonca hrozí odlúčenie od dcéry (14), ktorú má po rozvode v striedavej starostlivosti. Nahnevaní Slováci sú odhodlaní v protestoch pokračovať a odkazujú: Keď nám nedáte výnimku, zablokujeme všetky hraničné priechody!

Lucia (39) žije v maďarskej Rajke už niekoľko rokov. Jej dom sa nachádza len 3 kilometre od slovenských hraníc. S mužom, ktorý žije na Slovensku, majú 14-ročnú dcéru v striedavej starostlivosti. Zaočkovaný nie je nikto z nich. Lucia hovorí, že nie je proti očkovaniu, chcela však ešte počkať na výsledky vakcinácie a ako budú látky účinné proti novým variantom. Tvrdí, že kádrovanie na očkovaných a neočkovaných, ktoré zavádza naša vláda, ju len odrádza. „Nebola som proti očkovaniu, len som to chcela odložiť, ale keď ma takto nútia, jediné, čo spôsobujú, je odpor."

Prekáža jej nátlak, ktorý je vyvíjaný na ňu ako pendlera. Od piatka 9. júla dostane na výber. Buď sa dá aj s dcérou zaočkovať, alebo bude obom každých 7 dní platiť drahý PCR test. To by pre rodinný rozpočet znamenalo mesačné výdavky asi 500 eur. „Sme v situácii, že zaplať alebo sa nedostaneš na Slovensko. A to sme len dvojčlenná rodina, je tu aj veľa domácností so štyrmi a viacerými členmi," povedala nám Lucia.

Jej situácia je o to špecifickejšia, že otec jej dcéry je zásadne proti očkovaniu. „Takže aj keby ju chcem dať zaočkovať, on mi to nedovolí. Čiže budem musieť platiť, a keď nemám na to zdroje, tak sa dcéra nedostane do Rajky za mamou," vysvetľuje svoju situáciu.

Aj preto sa v nedeľu pridala k ďalším pendlerom, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas na hraničnom priechode Čunovo - Rajka. „Veľa susedov okolo má veľký stres, nemôžu spávať, sú rozhorčení. Preto sme sa zmobilizovali, aby neboli od nás požadované žiadne testy, žiadne vakcíny. Sme občania Slovenska, pracujeme na Slovensku, odvádzame tam dane, zdravotné odvody a vláda k nám pristupuje ako k menejcenným občanom. Nie sme hrozbou pre Slovensko. Nie sme dovolenkári, my tu normálne žijeme," vyjadrila sa.

Okrem nových pravidiel pre pendlerov Slovensko od pondelka zatvorilo vyše 30 hraničných priechodov, čo zdvihlo ďalšiu vlnu nevôle. Protesty boli na viacerých hraničných priechodoch. Vo Vrbovciach v okrese Myjava v smere na Česko bolo „dusno" ešte aj v utorok. Betónové zátarasy, ktoré na hranici nainštalovala polícia, odrezali od prístupu pre autá aj tamojšiu železničnú stanicu. Starosta Vrboviec Dušan Eliáš povedal, že uzavretie hraničného priechodu komplikuje život obyvateľom regiónu, ale tiež tým, ktorí majú svoje zamestnanie na druhej strane hranice. V pondelok proti zatvoreniu hraničného priechodu protestovalo asi 300 ľudí. „Pre nás v regióne je tento priechod naozaj významný,“ vysvetlil starosta.

Ľudia z regiónu majú teraz za prácou cestovať 80 kilometrov cez hraničný priechod Holíč – Hodonín a rovnakú vzdialenosť naspäť. Riešenie zatiaľ zväčša našli v rozdelení cesty po hranicu, ktorú prejdú peši, a následne odvozom vozidlami moravských zamestnávateľov. „Pre mňa to bol šok, že sa nedostanem do práce. My už rok a pol žijeme v strese,“ povedala Viera Marečková, pracujúca v Kordárni na Morave.

