Šialené zdražovanie všetkého: Analytici konečne povedali, kedy to skončí... fuu, TO nepoteší!

Ekonomike sa dariť nebude a zdražovanie bude ešte horšie, ako doteraz. Túto predpoveď dali Slovákom „pod stromček" analytici Národnej banky Slovenska. Zároveň povedali aj to, kedy šialené zvyšovanie cien skončí. Pripravte sa na to, že tak skoro to nebude.