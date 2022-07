Po týždňoch zdražovania konečne prvé dobré správy! Analytici predpovedali pokles cien benzínu už koncom júna s tým, že na benzínových čerpačkách by sa to malo odzrkadliť tento týždeň. Ich slová sa naplnili a na slovesných pumpách odvčera tankujeme lacnejšie. Dôvodom je pokles ceny ropy. Bude tento trend klesajúcich cien pokračovať alebo je to len akési ticho pred búrkou? Analytici to vidia jasne.

Posledné mesiace tankovali Slováci len s ťažkým srdcom! Priemerné ceny najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu sa v 25. týždni 2022 v porovnaní s 24. týždňom 2022 zvýšili už na 1,914 eura. Na viacerých benzínkach bola pokorená hranica 2 eur. V posledných dňoch sme tankovali dokonca drahšie ako susední Rakúšania, ktorí mali doteraz najvyššie ceny z okolitých krajín. Už v stredu sme v rakúskej dedine Wolfsthal na prvej pumpe za slovenskými hranicami za liter benzínu zaplatili 1,920 eura.

Včera však došlo konečne k obratu aj u nás. Hoci nie o veľa, tankovanie zlacnelo. Kým ešte v stredu sa cena benzínu hýbala na úrovni 1,95 eura, tak štvrtok to bolo 1,93 eura.

To, že ceny pohonných látok klesnú, predpovedali pred pár dňami analytici Dáta bez pátosu. Ako to vedeli? „Cena ropy už totiž začala klesať niekedy v strede júna. Trvalo to asi dva týždne. Tu treba povedať, že aby sa to vo výsledku prejavilo na čerpacích staniciach, zvyčajne to trvá tri týždne. Tá naša ropa, Ural, klesla približne z 93 dolárov na 83, čo je relatívne veľa, čiže čoskoro by sa to malo prejaviť aj na čerpacích staniciach,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ analytik z Dát bez pátosu Ivan Bošňák, ktorý nás ešte v stredu uistil, že cena benzínu by mala klesnúť buď vo štvrtok alebo v piatok – a stalo sa!

Aj keď nejde o veľké zlacnenie, dobrou správou podľa neho je, že to najhoršie už máme za sebou. „Konečne by malo prísť k zvráteniu tohto trendu rastúcich cien,“ potvrdil Bošňák.

Benzín zlacnie... ale čo nafta? Článok pokračuje na druhej strane >>>