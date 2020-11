Spoznajte ju aj vy a zlepší sa nielen váš vzťah, ale aj sexuálny život. Z jedného prieskumu u našich susedov v Česku, ktorý zisťoval, po čom muži najviac túžia, vyplynulo, že sex je až na druhom mieste, na prvé miesto ho dalo len 35 % mužov. Prvá bola so 40 percentami láska a jej prejavy, ku ktorým patrí aj spoľahlivosť a dôvera. Ak teda chcete mať doma spokojného muža, ktorý vám poskytne ten najlepší sex, akého je schopný, robte toto:

Buďte tolerantná

Ak vám muž povedal, že príde z práce o piatej a o 17.10 sa ešte ani neozval, nepanikárte. Na 99 % sa nestalo nič iné, len sa zdržal v práci alebo trčí niekde v zápche. Alebo si možno ešte dal po ceste s kolegom jedno pivko... Tým, že mu začnete vyvolávať, kedy presne dorazí, veci nepomôžete, dosiahnete len to, že znervóznie, bude mať zlé pocity a pravdepodobnosť, že prežijete pohodový a sexi večer sa tým rapídne zníži. Ukážte svoju veľkosť a buďte tolerantná. Veď večera sa dá predsa prihriať a vy si zatiaľ môžete v kľude prečítať časopis.

Dožičte mu priestor

Chce si zájsť každú stredu s kamarátmi na pivo a vy mu to vyčítate? Rovnako ako štvrtkový futbal? Prečo? Dajte mu priestor, aby sa kvôli vám nemuseli vzdávať obľúbených aktivít a kamarátov. Vráti sa vám to tým, že si viac bude ceniť chvíľky s vami a bude k vám lepší. Skúste a uvidíte. Funguje to.

