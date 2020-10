Žijeme v zvláštnom období, sme viac doma, viac spolu. Využite to a doprajte sebe a partnerovi viac vzrušujúcich chvíľ! Máte iný problém? Bez sexu by ste sa pokojne zaobišli? Známy český sexuológ má na to overený trik!

Teraz, keď sú partneri viac spolu doma, niektorých to spojí a užívajú si fyzickú blízkosť ako nikdy predtým. Niektoré páry však trpia. Ak totiž nemajú rovnakú potrebu sexu, teraz to vypláva na povrch, pretože každý deň sa ten menej túžiaci pretvarovať nedokáže, zvlášť, ako popri tom musí doma fungovať home office. Ak sa vás to týka, vedzte, že zďaleka nie ste sami.

Sex agreement

„Najčastejším problémom, s ktorým za mnou ľudia chodia, je odlišné sexuálne libido parterov. Skrátka, jeden z partnerov chce a druhý nie,“hovorí skúsený český sexuológ Radim Uzel. Podľa neho je vtedy najlepšie uplatniť známu radu už zosnulého českého lekára Miroslava Plzáka. Konkrétne sex agreement, teda dohodu, že jeden pridá a druhý zľaví.

„Keďže v sexe sa ľahšie zľavuje ako pridáva, býva to komplikované,“ hovorí Uzel. Napríklad, ak manžel žiada styk raz denne a manželka raz mesačne, vychádza to dvakrát do týždňa.

Jazda každú stredu a sobotu?

„V takom prípade si treba urobiť sexuálny cestovný poriadok, napríklad ‘jazda’ každú stredu a sobotu, s pribúdajúcimi rokmi len v stredu, potom každú druhú stredu a napokon možno každú Popolcovú stredu,“uzavrel s úsmevom Uzel. Každopádne je však najdôležitejšie, aby si tí dvaja chceli robiť dobre a byť spolu. Potom sa vždy nájde dohoda, ktorá vzťahu prospeje. V takom období, aké prežívame teraz, sú dobré vťahy dôležitejšiáe ako kedykoľvek predtým.

Mimochodom, čo pekné ste dnes povedali svojmu partnerovi?