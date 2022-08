Každé znamenie má iný vzťah k sexu, inú schopnosť milovať a byť milovaný... A práve to nám môže pomôcť zviesť toho, z koho sme hotový, ale nevšíma si nás. Skúste sex a erotiku podľa horoskopu!

Ktoré celebrity sú narodené v akom znamení si môžete pozrieť v galérii!

Narodení v znamení Barana

Hugh Hefner a jeho playmate. Zdroj: Profimedia

Povedané nadsadene: Čo sa im páči, to si zoberú. Nie sú ochotní čakať na niekoho v dlhom rade. Sú netrpezliví, vášniví a pekelne sexi. Teší ich, keď porazia konkurenta, oni musia byť víťazi. Ľudia obdivujú ich odvahu, statočnosť, dravosť, úprimnosť a veľkú obetavosť.

Najviac milujú: Dobrodružstvo - aj v posteli. Neboja sa sexuálnych experimentov.

Neznášajú: Dlhé milostné predohry.

Obľúbená milostná taktika: Strhávánie šiat z tela.

Narodení v znamení Býka

David Beckham s manželkou Victoriou. Zdroj: Instagram Victoria Beckham

Pre lásku a milostné hry sú ako stvorení! Sú dokonalým stelesnením potešení i nerestí zároveň. To, čo sa im páči, si nechajú navždy. Platí to aj v láske. Tiež sa ale hovorí, že to, čo majú radi, sa im musí vyplatiť - zrejem preto oceňujú vyznanie lásky cez výpis z bankového účtu.

Najviac milujú: Nehu, zmyselné dotyky, bozky, fyzickú blízkosť.

Neznášajú: Rýchlovky.

Obľúbená milostná taktika: Najprv štedré pohostenie, potom maznanie. Radi používajú sexuálne hračky.

Ako sú na tom Blíženci a Rak? Čítajte ďalej!