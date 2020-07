Pre koronakrízu priši na Slovensku tisíce ľudí o prácu. Ich rodiny živoria alebo sú odkázaní na pomoc štátu či príbuzných. Nezamestnanosť dosiahla trojročné maximum, hoci do pandémie sme hovorili o rekordne nízkych počtoch ľudí na úradoch práce. Lenže situácia sa ešte zhorší! Už na jeseň môžu začať prepúšťať aj veľké podniky.

Jednou z tých, ktorá pre pandémiu koronavírusu prišla o prácu, je Zdenka (44) z Bratislavy. Robila v obchode s dámskou módou, ktorý je v nákupnom centre. Po prepuknutí nákazy na jar zatvorili obchody na vyše dva mesiace a Zdenka musela zostať doma. Paradoxne, celý čas dostávala plat, ale hneď po uvoľnení obmedzení ju prepustili.

„Bola som v práci sotva dva dni, keď sme museli pobaliť celú prevádzku. Prišla som o prácu v priebehu dvoch dní,“ povedala nám smutne Zdenka. „Niesla som to veľmi ťažko, preplakala som týždeň,“dodala zúfalá Bratislavčanka. Odvtedy je nezamestnaná, hoci si prácu hľadá. „Žiaľ, ponúk je oveľa menej, firmy nechcú prijímať nových ľudí. Zatiaľ to riešim aspoň brigádami, ale bojím sa, čo bude ďalej,“ netají obavy Zdenka.

V podobnej situácii sú tisíce Slovákov, ktorí prišli o prácu. „Koronakríza sa na slovenskom trhu práce prejavila prudkým rastom nezamestnanosti,“uviedli v analýze Inštitútu finančnej politiky (IFP) Daniel Dujava a Vladimír Peciar. Podľa údajov Štatistického úradu miera nezamestnanosti v júni vzrástla na 7,40 percenta, čím dosiahla trojročné maximum. Úrady práce evidovali celkovo 225 508 ľudí bez práce, čo je v porovnaní s májom 2020 o 6 349 osôb viac.

„Na začiatku pandémie sme evidovali najväčší prepad nových pracovných ponúk najmä v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve. V týždňoch, keď museli byť všetky prevádzky úplne zatvorené, to bol 90- až 100-percentný prepad,“uviedla hovorkyňa pracovného portálu Profesia Nikola Richterová.

V súčasnosti uvoľnenie opatrení a letná sezóna tento sektor trochu prebrali. Situácia sa však zhoršuje vo fabrikách. Slovenská ekonomika je výrazne naviazaná na zahraničný obchod a vývoz tovarov. Dá sa povedať, že vývoj týchto pracovných miest nemáme vo svojich vlastných rukách. To sa prejavilo až teraz.

„Aktuálne evidujeme najvyšší prepad v automobilovom priemysle. Za posledné štyri týždne sa znížil počet pracovných ponúk o 50 percent. Výrazné medziročné prepady v počtoch nových ponúk aktuálne evidujeme tiež vo výrobe, v strojárstve a doprave a špedícií,“doplnila Richterová.

Druhá vlna rastu nezamestnanosti by podľa analytika mala prísť v jeseni. „Vtedy by mohli pristúpiť k znižovaniu stavu zamestnancov aj niektoré väčšie spoločnosti, ktoré zatiaľ využívali svoje rezervy a neprepúšťali,“očakáva analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

