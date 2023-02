Vedci zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne navrhujú dodatočné biele semafory, ktoré by vodičom signalizovali, že autonómne vozidlá (AV) inteligentne riadia nadchádzajúcu križovatku premávky. Uvažuje sa o tom, že by sa mohli znížiť úrovne dopravných zápch a celková spotreba paliva, uviedol Science Alert.

Autá a nákladné autá, ktoré samy jazdia, sa nebudú musieť „pozerať“ na biely semafor, pretože s ním budú komunikovať bezdrôtovo. Pre vodičov a pasažierov však bude biele svetlo pôsobiť ako znamenie, že by mali nasledovať vedenie samoriadiacich vozidiel pohybujúcich sa cez križovatku.

"Červené svetlá budú stále znamenať STOP. Zelené svetlá budú stále znamenať ÍSŤ. A biele svetlá povedia ľudským vodičom, aby jednoducho nasledovali auto pred nimi," hovorí stavebný inžinier Ali Hajbabaie.

Fungovalo by to takto: autonómne vozidlá by komunikovali medzi sebou a so semaformi na križovatkách v určitom rozsahu. To by im umožnilo efektívnejšie a inteligentnejšie koordinovať tok premávky – napríklad uprednostniť zbiehajúce sa cesty, na ktorých je viac vozidiel, a odporučiť optimálne rýchlosti. Všetci ľudskí vodiči v mixe budú informovaní, aby sledovali vedenie vozidla pred nimi prostredníctvom bieleho svetla: zastavte, ak zastaví, pokračujte, ak bude pokračovať. Keď počet autonómnych vozidiel na križovatke klesne pod určitú hranicu, semafory sa vrátia na normálnu červenú, oranžovú a zelenú možnosť.

V simulovaných modeloch sa ukázalo, že AV zlepšujú samy o sebe plynulosť premávky a ešte viac, keď bola zavedená biela fáza – čo má potom pozitívny vplyv na zníženie spotreby paliva. Čím vyššie je percento AV na križovatke, tým rýchlejšie sa premávka pohybovala, pričom došlo k zlepšeniu asi o 40 až 99 percent, pokiaľ ide o celkové možné zníženie oneskorenia.

Modernizácia každej križovatky ciest si, samozrejme, vyžiada čas a peniaze, ale výskumníci si myslia, že určité aspekty myšlienky bielej fázy by sa dali implementovať pomerne ľahko. Skúšobné jazdy v konkrétnych oblastiach by mohli byť ďalším krokom vpred.

