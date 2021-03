Viaceré krajiny Európy dali stopku vakcíne AstraZeneca. U niekoľkých pacientov sa po očkovaní vyskytli krvné zrazeniny. Najnovšie sa za bezpečnosť vakcíny nevie zaručiť ani Európska lieková agentúra. Šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová vysvetľuje, ako to je!

Viaceré krajiny Európy preventívne pozastavili očkovanie vakcínou AstraZeneca po tom, čo sa vyskytli podozrivé prípady krvných zrazenín. Európska lieková agentúra definitívne nevylúčila súvislosť vakcíny od AstraZenecy so zrážaním krvi.

Výbor pre hodnotenie rizík liekov ešte nevie definitívne vylúčiť súvislosť medzi vakcínou AstraZeneca a zriedkavými prípadmi zrážanlivosti krvi. „Dospeli sme do bodu, keď musíme začať ďalšie vyšetrovanie, aby sme lepšie pochopili a analyzovali konkrétne zistenia," uviedla výkonná riaditeľka EMA Emer Cookeová. Ešte vo štvrtok minulý týždeň pritom EMA tvrdila, že AstraZeneca nemá priame spojenie s prípadmi krvných zrazenín.

Riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová zdôraznila, že vakcína od spoločnosti AstraZeneca je bezpečná. „Riziko z neočkovania a následného ochorenia COVID-19 je podstatne väčšie na vznik tromboembolických príhod ako riziko po očkovaní. Každá vakcína chráni nielen daného jedinca, ale aj spoločnosť a ostatných,“ povedala.

Informovala, že po očkovaní proti novému koronavírusu hlásili do pondelka 1 093 nežiaducich vedľajších účinkov vakcíny AstraZeneca, z nich 24 bolo závažných. Štyri nežiaduce účinky sa týkali povrchovej trombózy dolných končatín. Všetci títo pacienti už predtým prekonali tromboembolickú príhodu. Sú stabilizovaní. Baťová upresnila, že súvislosť s očkovaním je len časová, nie príčinná. Je to, ako keby sa do súvislosti dávalo, keď dieťaťu po očkovaní vyrastie zub.

„Nie je úplne fér povedať, že tieto príhody sa vyskytujú len po očkovaní AstraZenecou. Tromboembolické príhody boli zaznamenané aj po iných vakcínach, nezávažné, povrchové,“ potvrdila šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová. Prečo práve britsko-švédska vakcína vyvolala v Európe rozruch, súvisí podľa Baťovej s vekom. AstraZenecou sa donedávna očkovali najmä ľudia do 55 rokov, v iných krajinách do 65. Len nedávno sa veková hranica začala posúvať k vyšším ročníkom. „Disciplína nahlásiť nežiaduce účinky je u mladších vyššia,“ konštatovala.

Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre hematológiu Angelika Bátorová potvrdila, že benefity očkovania AstraZenecou ďaleko prevyšujú možné riziká. Na milión obyvateľov sa za rok vyskytne 1 000 prípadov krvných zrazenín. Pri miliónoch očkovaných sa teda dá očakávať, že u niekoho sa zrazenina objaví.

Bátorová doplnila, že pacienti s trombotickými problémami by sa mali pred očkovaním poradiť s lekárom, prípadne vo vakcinačnom centre. Nevidí však dôvod, aby neboli zaočkovaní pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi.

Ako je to s nežiadúcimi účinkami

Pravdou však je, že vakcína AstraZeneca môže vyvolať u očkovaných výraznejšiu reakciu imunitného organizmu. Najčastejšími hlásenými vedľajšími účinkami je zvýšená teplota, bolesť hlavy, pocit choroby alebo bolesť v mieste vpichu, ktoré po 1-2 dňoch pominú. Tieto vedľajšie účinky sú znakom toho, že vakcína funguje a netreba sa ich obávať.

