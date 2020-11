Núdzový stav mal trvať do 14. novembra, kedy končí aj zákaz vychádzania pre ľudí, ktorí sa nevedia preukázať negatívnym testom na koronavírus. Vláda sa rozhodla núdzový stav predĺžiť, pozrite dokedy má trvať!

Núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa predĺži o ďalších 45 dní. Skončiť sa mal dňom 14. novembra rovnako ako zákaz vychádzania. V stredu o tom rozhodla vláda, informovala o tom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Núdzový stav tak platí po novom od 1. októbra na 90 dní. Zákaz vychádzania má platiť do 14. novembra. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h, nevzťahuje sa na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania. Kolíková potvrdila, že sa pripravuje aj zmena ústavného zákona, ktorý by mal priniesť možnosť ďalších opatrení pre vládu.

