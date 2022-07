Ruský plynárenský gigant Gazprom v pondelok začal desaťdňovú každoročnú údržbu na svojom plynovode Nord Stream 1, ktorý smeruje cez Baltické more do Nemecka. Vláda v Berlíne, ako aj ďalšie európske krajiny majú obavy, že po tejto odstávke sa dodávky plynu cez potrubie už neobnovia.

Vzťahy medzi Ruskom a Západom sa v dôsledku invázie na Ukrajinu zhoršili a Gazprom by mohol využiť príležitosť a jednoducho zavrieť ventily. Plynovod Nord Stream 1 je aktuálne pre údržbu mimo prevádzky. Prevádzkovateľ plynovodu potvrdil, že jeho odstávka sa začala podľa plánu o 6.00 h miestneho času a že toky plynu klesnú na nulu v priebehu niekoľkých hodín.

Gazprom v júni znížil tok plynu cez Nord Stream 1 o 60 %

Gigant zníženie toku plynu odôvodnil technickými problémami v súvislosti s chýbajúcou plynovou turbínou kompresorovej stanice, ktorú partnerská spoločnosť Siemens Energy poslala do Kanady na údržbu a ktorú nebolo možné vrátiť pre sankcie Západu proti Moskve. Kanada nakoniec cez víkend oznámila, že umožní návrat turbíny do Nemecka vzhľadom na fakt, že nedostatočné dodávky plynu by spôsobili nemeckej ekonomike veľké problémy.

Nemeckí politici odmietli tvrdenia Ruska, že za nedávnym znížením toku plynu cez Nord Stream 1 sú technické problémy. Podľa nich bolo toto rozhodnutie politickým manévrom na vyvolanie neistoty a zvýšenie cien.

Aj ostatné európske krajiny sa snažia znížiť závislosť od dovozu energie z Ruska

Nemecko, najväčšia európska ekonomika, už zredukovala dovoz ruského plynu z pôvodných 55 % približne na 35 %. Nemecké úrady už diskutujú o možnosti, že plyn bude musieť byť na prídel. Ak sa dodávky ruského plynu po údržbe úplne zastavia, nemecký nadnárodný chemický koncern BASF zvažuje prepustenie časti zo svojich zhruba 100 000 zamestnancov. Vo štvrtok (7. 7.) nemecký parlament prijal plán, ktorý zahŕňa obmedzenie zimného vykurovania maximálne na 20 stupňov Celzia a obmedzenie dodávok teplej vody v jednotlivých kanceláriách.

Zníženie dodávok plynu od Gazpromu avizujú aj ďalšie krajiny. Rusko sa proti tvrdej kritike ohrádza.