Veľká noc, to nie je iba šibačka a oblievačka, ale aj veľa jedla či alkoholu! Ako prežiť tieto sviatky, aby sme aj po nich zostali vo forme a nelámali si hlavu nad kilami navyše? Čo zaradiť do jedálnička a akému alkoholu sa vyvarovať? Gastroenterológ Ladislav Kužela prezradil denníku Plus JEDEN DEŇ niekoľko tipov, vďaka ktorým budete aj po sviatkoch vo forme.

Ak chceme zostať fit aj po sviatkoch, mali by sme sa v jedle obmedzovať?

V prvom rade treba myslieť na to, že si sviatky treba užiť ako s rodinou, tak aj s jedlom. A keďže sme ľudia, tak isté vybočenia z diéty sú v programe a naše telo ich bude musieť zvládnuť. Netreba brať rady až tak striktne, pretože sa ukazuje, že najdôležitejšie je vytrvať. Netreba sa báť, že si dám počas sviatkov jedno slávnostné jedlo a poruším diétu. Dôležité je, aby sme celý rok mali nastavený tak, aby nám smeroval k celkovému zdraviu.

Čiže si nemusíme robiť ťažkú hlavu z malých prehreškov?

Tie nášmu telu neublížia. Horšie je, keď si napríklad poviem, že budem dodržiavať suchý január a potom zvyšok roka to bude iba „ruka hore“. Toto je to, čo nášmu telu škodí oveľa viac. Skúsme viac porozmýšľať nad tým, čo robíme počas roka, a menej sa stresujme tým, že to jednorazovo cez sviatky preženieme. 5:29 - 7:12

Keď sú teda menšie prehrešky dovolené, čo robiť, aby nám po tučných jedlách nebolo ťažko?

Ak sa dá, treba sa im vyhnúť. Je to však opäť len a len na vás, čo si na tanier naložíte. Niekedy si v rámci sociálnych kruhov dá človek aj to nezdravé jedlo. Tu však treba myslieť na to, aby malo čo najmenšie nezdravé účinky. Napríklad grilovačka. Tá je spojená s množstvom karcinogénnych látok. Ale keď si ku grilovaným veciam pridáme zeleninu, tá dokáže sčasti zablokovať účinky niektorých karcinogénnych látok.

