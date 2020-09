Zväz obchodu (ZO) SR, Asociácia priemyselných zväzov (APZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a ďalší v posledných dňoch hlasno protestovali proti prijatiu novely zákona o odpadoch. Ich hlasy však neboli vypočuté a parlament ju napokon s drobnými zmenami prijal.

Cieľom novely je zvýšiť príspevky výrobcov do systému triedeného zberu. Od 1. januára sa očakáva, niekoľkonásobný nárast recyklačných poplatkov a ďalšie zásadné zmeny, ktoré sa odrazia na cene potravín.

Diskusiu vyvolával najmä fakt, že novela bola prijatá v skrátenom legislatívnom konaní bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania či odbornej diskusie. „Výrobcovia už majú uzatvorené zmluvné vzťahy a cenové podmienky pre rok 2021 a nevedia zvýšenie recyklačných poplatkov premietnuť do ceny pre spotrebiteľa. Prijatie tohto právneho predpisu bude znamenať mimoriadne náklady pre obchodníkov a bude mať fatálne následky,“ povedal prezident ZO SR Martin Katriak.

Spomínané náklady by sa mohli podľa odhadov vyšplhať na 62 miliónov eur, ktoré, v konečnom dôsledku, zaplatí spotrebiteľ. „Budeme musieť opäť pod tlakom výrobcov zvyšovať ceny. A budeme to my, kto bude musieť spotrebiteľom vysvetľovať, že systém a štát nás donútil tieto ceny zvýšiť,“ povedal 1. viceprezident ZO SR Pavol Konštiak. Zvýšenie maloobchodných cien je teda zaručené. O koľko presne zatiaľ len odhadujú. „Potravinárska komora Slovenska tvrdí, že ceny tých tovarov, ktorých sa to dotýka, by mohli ísť hore o 10 až 20 percent,“ doplnil Katriak.

Novela pravdepodobne poškodí podnikateľské prostredie. „Pre mnohých slovenských výrobcov môžu byť tieto poplatky likvidačné, a preto jedinou možnosťou pre nich môže byť premietnutie nových poplatkov do cien produktov, čím sa zníži ich konkurencieschopnosť," reagovala Slovenská asociácia moderného obchodu (SAMO).

Zmenil sa aj dátum štartu zálohovania PET fliaš, povinné to bude od tohto dátumu »