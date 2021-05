Už dnes najčastejším chronickým ochorením trpí tretina Slovákov a do roku 2025 to bude až polovica!

Kýchanie, slzenie očí, upchatý nos či zhoršené dýchanie. Kým naši rodičia a starí rodičia alergiu a astmu takmer nepoznali, dnes sú najčastejšími chronickými ochoreniami, ktorými už o pár rokov bude trpieť polovica ľudí. Už teraz stoja Slovensko tieto ochorenia viac ako 700 miliónov eur ročne. S teplejším počasím prichádza aj čoraz viac ťažkostí. Podľa odborníkov nebudú nasledujúce dni pre alergikov najlepšie. Niet divu, na scénu nastúpil najagresívnejší peľ – peľ brezy.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má astmu celosvetovo viac ako 339 miliónov ľudí. Alergia a astma sú ako previazané nádoby. Až u 80 percent pacientov sa astma vyvinie z neliečenej alergie. Odborníci odhadujú, že v roku 2025 bude s alergiou zápasiť až 50 % obyvateľov EÚ.

„V súčasnosti predpokladáme, že vyše 30 % populácie trpí nejakou formou alergických ochorení. U detí sú to najčastejšie atypický ekzém, potravinové alergie, neskôr sa začínajú objavovať klasické alergické ochorenia dýchacích ciest, ako sú alergická nádcha a astma,“ hovorí Miloš Jeseňák, primár Oddelenia klinickej imunológie a alergiológie v Univerzitnej nemocnici Martin.

Problém alergie nie je len to, že postihuje čoraz viac jedincov, ale že alergické prejavy sa posúvajú do čoraz útlejšieho veku. Ťažkí astmatici sa objavujú už v predškolskom veku. Rozmach týchto civilizačných chorôb má viacero príčin. Sú nimi najmä škodliviny v prostredí a potravinách, zmena životného štýlu, stres, ale aj prekonanie infekcií.

Podľa alergiológa a imunológa Borisa Hruškoviča nie je náhoda, že alergickí sme práve na peľ, ovocie, zeleninu či zvieratá. Boli harmonickou súčasťou nášho života milióny rokov. „Človek sa významne vzdialil od života v harmónii s prírodou, čím ďalej, tým viac si vytvára svoj ,vlastný životný priestor´ plný smogu, áut, rôzneho žiarenia, virtuálnej reality a stresu. V našej západnej civilizácii máme tendenciu oddeľovať hlavu (mozog, psychiku) od tela (napríklad imunitný systém), ale vo východnom pohľade je to jeden celok,“ vysvetľuje odborník.

„Hovorím o tom preto, lebo aj to, že čím ďalej, tým viac času trávime pozeraním do obrazoviek, vplýva na fungovanie mozgu a ten je priamo prepojený na imunitný systém. Oddeľujeme sa od skutočného bytia v celku. A keď ideme do prírody, často musíme vykonávať extrémne športy a nezmyselné aktivity, akoby človek už nedokázal v prírode len tak byť a vnímať jej nadradenosť nad ľudskou civilizáciou,“ upozornil Hruškovič.

