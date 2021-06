Dovolenková sezóna štartuje, no v Európe sa medzičasom začal šíriť nebezpečný indický delta variant. Hranice sú deravé a tak je len otázkou času, kedy sa k nám zavlečie. Ústredný krízový štáb práve rokuje, ako nastaviť opatrenia, aby nám opäť nekolabovali nemocnice ako počas druhej vlny.

Už vo štvrtok zasadal Ústredný krízový štáb pre výskyt nebezpečnej delta mutácie. Jeden nakazený dokáže nebezpečný variant rozšíriť na ďalších siedmich ľudí. Vo štvrtok si rôzne ministerstvá a odborníci len rozdali úlohy. Dnes sa štáb opäť stretol na vláde, aby rozhodli o ďalších opatreniach. Najmä v lete sa očaká veľký pohyb dovolenkárov.

„Potrebujeme súčinnosť s ministerstvom vnútra, aj s ministerstvom zahraničných vecí, aby sa rozhodlo, či bude mapa trojfarebná alebo dvojfarebná. Máme nachystaný aj variant dvojfarebnej, zeleno-čiernej mapy,“ uviedol pred začiatkom rokovaní profesor Vladimír Krčméry.

Zmeniť sa má aj systém varovania. V súčasnosti sa cestovateľský semafor aktualizuje každé dva týždne. Krajiny, kde je dobrá situácia s koronavírusom, sú v zelenej farbe. Rizikovejšie sú červené a pri návrate z veľmi rizikových čiernych krajín idú automaticky všetci do 2-týždňovej karantény.

Pri delta variante sú dva týždne príliš dlhý čas. Konzílium uvažuje o zaktualizovaní mapy sveta každý týždeň. „Nevylučujeme, ak sa delta variant začne šíriť rýchlejším tempom, že sa prejde na 48 hodín, takzvaný early warning system ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia,“ načrtol odborník.

Ľuďom radí dovolenkovať doma, prípadne vycestovať autom. Návrat je potom ľahší. Tí, ktorí pôjdu letecky, by si mali vopred pozrieť alternatívnu trasu po zemi. Čiže mali by byť schopní vrátiť sa pomocou trajektov, autobusov či vlakov.

Vyhnúť by sme sa mali tomu, aby sa v septembri spojilo priveľa rizík. Nesmie sa stať, že sa naraz po prázdninách všetci vrátia z dovoleniek, budú sa konať odložené svadby, oslavy, deti sa vrátia do škôl, otvoria sa internáty, vysoké školy a začne hokejová liga.

„Musíme to rozumne rozložiť a teraz, keď sa na to pripravíme, tak sa vyhneme čiernemu septembru z minulého roku,“ vysvetlil Krčméry. Stále je v hre aj štátna karanténa s tým, že ľudia by si po návrate mohli vybrať aj hotel.

