Už o pár týždňov budú musieť aj tí najmenší čeliť novým výzvam a niektorí prvý raz zasadnú do školských lavíc. Napriek tomu, že pre tých starších je to už každoročná rutina, mnohí ňou prechádzajú stále veľmi ťažko. Najlepšie, čo môžete pre svoje deti urobiť, je, že im budete robiť postupne počas dňa, kúsok po kúsku malé zmeny, ktoré im zľahčia návrat do školských lavíc.

1. Dokončite domáce úlohy

Mnohé deti to veľmi dobre poznajú. Na začiatku prázdnin vo veľkom sľubujú, že posledné domáce úlohy vypracujú čo najskôr, aby mali na leto pokoj. Zvyčajne sa to však vždy skončí tak, že po niekoľkých dňoch zostanú pohodené v taške či na písacom stole.

Je to normálne, pretože s dlhými horúcimi dňami a zábavou si len málokto spomenie na školské úlohy. Využite preto posledné prázdninové dni a spoločne so svojimi deťmi si dokončite školské zadania. V prípade, ak ich majú hotové, môžete ich spoločne skontrolovať. Nielenže strávite spoločný čas, ale si aj trochu zaspomínate na svoje školské časy.