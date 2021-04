Pán minister, zastavte týranie detí v rúškach! Petíciu s týmto názvom adresovanú ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS) už podpísalo vyše 700 rodičov. Rodičia od ministra žiadajú, aby zrušil povinnosť detí nosiť rúška na školách. „Takéto bránenie voľnému dýchaniu spôsobuje deťom fyzické utrpenie a u mnohých aj zdravotné problémy,“ tvrdia autori petície.

Rodičia tvrdia, že nie je jasné či prínos tohto opatrenia prevažuje nad škodami na detskom tele. Majú tiež pochybnosti, či dlhodobé obmedzovanie dýchania deťom nepoškodzuje zdravie. „Sme povinní odstraňovať všetky praktiky škodiace zdraviu detí a urobiť opatrenia k tomu, aby bolo dieťa chránené od fyzického aj psychického utrpenia,“ píše sa v petícii.

Tieto tvrdenia rodičov však podľa lekára nie sú pravdivé. „Nosenie rúšok považujem ako detský lekár za úplne bezpečné. Deti to chráni dokonca aj pred inými infekciami, vírusmi a baktériami, nielen proti koronavírusu. Za uplynulé mesiace, najmä na jar, máme skúsenosť, že bolo menej chorých detí po ambulanciách, aj menej alergických reakcií z peľu,“ hovorí známy pediater Peter Visolajský.

Lekár rodičov povzbudzuje, aby sa rúšok nebáli. „Rúška sú dosť priedušné na to, aby neovplyvňovali krvné plyny. Teda to, koľko človek dostane kyslíka alebo vydýchne oxidu uhličitého. Bolo to aj merané medicínskymi prístrojmi. Rúško nemá vplyv na okysličenie krvi, rodičia sa rozhodne nemusia báť tohto problému,“ ubezpečuje pediater.

