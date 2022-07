Niektoré časti lesa v Českom Švajčiarsku vyhoreli úplne, iné začali včera ráno horieť opäť! Hasičom nenahráva v likvidovaní požiaru ani extrémne sucho, silný vietor či neprístupný terén, pre ktorý sa nedokážu dostať k novým ohniskám. Popolom ľahlo už 1 000 hektárov národného parku, čo je plocha približne ako 50 Štrbských Plies.

Aj keď príčina požiaru nie je stále jasná, podľa hovorcu Národného parku České Švajčiarsko, Tomáša Salova, oheň vznikol zrejme vinou ľudského faktora. „Drvivá väčšina požiarov v strednej Európe vzniká zapríčinením človeka. Či už odhodená cigareta, ohník na opekanie. Často sa stáva, že tá pôda je suchá a aj keď si niekto spraví ohník v ohnisku, môže začať horieť okolitá pôda a požiar sa môže šíriť hoci aj korienkami rastlín, ktoré sú vysušené. Človek môže mať pocit, že oheň uhasil, ale pod zemou môže niečo tlieť a potom sa z toho aj o niekoľko hodín neskôr vznieti požiar. Čiže s veľkou pravdepodobnosťou to bude človek,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ ekológ Erik Baláž.

Rovnaký názor má aj riaditeľ TANAP-u Pavol Majko. „Oheň môže vzniknúť hoci aj z odhodenej sklenej fľaše, tá môže na slnku pôsobiť ako lupa, v kombinácii so suchom je požiar na svete. Máme tu aj nelegálnych zberačov lesných plodín a každý druhý má v ústach cigaretu,“ vysvetľuje Majko, pričom dodáva, že požiar takýchto rozmerov môže mať fatálne následky. „Les sa po takomto požiari zmení na mesačnú krajinu a obnova lokality môže trvať stáročia. Cez pôdny hmyz, stromy, rastliny, mláďatá, všetko je zničené ohňom a celý ten vývoj sa musí začať odznova. Toto obdobie sucha je výnimočné, a preto musíme byť všetci v strehu,“ hovorí Majko. Ak podľa neho zhorí les „na totálku”, a teda až po minerálne podlažie, môže trvať aj stovky rokov, kým sa v lokalite vytvorí organická humusová vrstva a následne vegetácia.

„Les sa bude vyvíjať prirodzeným spôsobom, ako sa to deje aj v amerických národných parkoch. Určite bude mať iné drevinové zloženie, tie lesy boli v minulosti zmenené, bolo tam viac smrekov, ako malo byť a teraz tie smreky zhoreli. Možno by ten požiar nemal ani taký veľký rozsah, keby tam bolo napríklad viac listnatých stromov. Požiar by v tom prípade postupoval pomalšie, listnaté stromy totiž horia ťažšie,” hovorí Erik Baláž s tým, že z pohľadu prírody to nemusí byť katastrofa v dlhodobej perspektíve.

Hrozí požiar rovnakého rozsahu aj na Slovensku?