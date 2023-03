Hoci to už vyzeralo na obrat, aktuálne údaje o inflácii ukázali, že zdražovanie sa nechystá zaradiť spiatočku, hlavne pokiaľ ide o potraviny. Situácia na Slovensku je o to horšia, že spomedzi krajín EÚ patríme medzi rekordérov v zdražovaní potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva a reťazce sa najnovšie dohodli na dočasnom riešení, no analytik upozorňuje, že ľuďom to veľmi nepomôže.

Vo februári zdražovanie prelomilo ďalší rekord. Ceny sú o viac než 15 percent vyššie ako pred rokom a najväčší vplyv na to mali ceny potravín, ktoré nepretržite rastú už tretí rok. „Vo februári boli podobne ako v predošlom mesiaci medziročne vyššie o 28,6 %. Zvýšenie cien o viac ako štvrtinu sa prejavilo až v 7 z 9 skupín potravín. Opätovne výrazne drahšie boli najmä mlieko, syry a vajcia, a to o 37,1 %, k úrovni 30 % sa priblížil aj rast cien chleba a obilnín aj mäsa. Zelenina bola drahšia o štvrtinu a nealkoholické nápoje takmer o pätinu,“ vyčíslil Štatistický úrad.

„V praxi to znamená, že kým vo februári 2022 urobili Slováci a Slovenky nákup potravín za 100 eur, vo februári 2023 to bolo takmer 128 eur,“ vysvetlila analytička Eva Sadovská.

Nedeľný obed sa mnohým slovenským rodinám poriadne predražil. Klasika našich víkendových stolov bravčový rezeň zdražel tento rok v marci skoro o pätinu v porovnaní s vlaňajškom a bude ešte drahší. Ceny mäsa a mäsových výrobkov sa budú opäť zvyšovať z dôvodu zvyšujúcej sa ceny bravčového mäsa naprieč celou EÚ. „Trh s bravčovým mäsom v súčasnosti čelí historicky najvyšším cenám za posledných desať rokov. Výrazný nárast cien bravčového mäsa ako základnej suroviny mäsospracujúceho odvetvia sú preto spracovatelia mäsa nútení premietnuť aj do odberateľských cien,“ spresnila výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa Eva Forrai. „Očakávame preto, že zvýšenie odbytových cien mäsa a mäsových výrobkov v závislosti od kategórie sa u výrobcov prejaví už v priebehu marca, a to približne na úrovni 15 až 18 %,“ priblížila.

Obchodníci sa chystajú prepisovať aj cenovky pečiva. „Keďže od prvého júna začne platiť novela Zákonníka práce, ktorá výrazne zvýši náklady pekárov, je logické, že sa budú snažiť tieto náklady pretaviť do odbytových cien, ktoré zvýšia aj spotrebiteľské ceny. Cena pečiva pôjde preto tento rok určite hore,“ povedal nám predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčšie reťazce ako Billa, Kaufland, Lidl či Tesco. Chlieb by mal zdražieť o 15 až 20 centov. Zhruba 30 centov si budeme priplácať za vajíčka. Hore pôjdu aj ceny zeleniny a ovocia.

Nasledujúce tri mesiace by však mali byť pre naše peňaženky prívetivejšie. Stovky výrobkov by počas nich nemali zdražovať. Vyplýva to z iniciatívy obchodných reťazcov, o ktorej včera informoval dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan spolu s predsedom SAMO Martinom Krajčovičom a viceprezidentom Zväzu obchodu SR Filipom Kasanom. Rozsah produktov so zastropovanými cenami bude v každom z obchodných reťazcov iný, no ide hlavne o potraviny domáceho pôvodu.

Zastropovanie bude platiť od pondelka 20. marca, pričom potraviny so zastropovanou cenou budú označené logom „Protiinflačná garancia“. „Som veľmi rád, že sme na ministerstve prijali iniciatívu so zástupcami ôsmich najväčších obchodných reťazcov o zastropovaní približne 400 – najmä slovenských – potravín,“ dodal Vlčan.

