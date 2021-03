Obchodný reťazec Lidl mal doteraz dve kategórie predajní. Jedny otvorené do 21.00 h, ďalšie do 20.00 h. Po novom zatvárajú všetky rovnako. „Od stredy 3. marca bude všetkých 147 predajní spoločnosti Lidl na Slovensku otvorených do 20.00 h,“ reagoval hovorca spoločnosti Tomáš Bezák. Skrátenie otváracích hodín do ôsmej večer potvrdilo aj Tesco.

Bez časového obmedzenia i bez testu naďalej platí výnimka na cestu do zdravotníckeho zariadenia z dôvodu neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti. Rovnako aj na cestu s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného alebo za lekárenskou starostlivosťou. Povoľuje sa tiež prechádzka so psom či mačkou do vzdialenosti 1 km od bydliska. Vycestovať možno aj do zahraničia, v tomto prípade však treba negatívny test.

Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí ho nemôžu vykonávať z domu. Okrem negatívneho testu je treba aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. V čiernych a bordových okresoch platí test sedem, v červených 14 a v ružových 21 dní. Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac sedemdňový test i potvrdenie od zamestnávateľa, ich práca je obmedzená od 5.00 do 20.00 h.

