Vypýtať si slamku navyše či zaplatiť debetnou kartou za jedlo bolo vždy bežné. Bol to pohodlnejší spôsob platenia, nemuseli ste pri sebe nosiť vyššiu sumu peňazí a taktiež ste nemuseli premýšľať, či máte pri sebe dostatočnú hotovosť.

Dnes je však všetko inak a vyzerá to tak, že platiť budeme v reštauráciách, vo fastfoodoch či v kaviarniach za všetko! Od manipulácie zamestnanca s jedlom, za slamku do nápoja až po zaplatenie kartou.

Na profile Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti sa objavili fotky bločkov, ktoré priam vyrážajú dych. Okrem bežnej objednávky jedla či nápojov boli na nich zaúčtované také veci a služby, ktoré by vám ani vo sne nenapadli. Vyzerá to tak, že po novom, ak chcete do drinku slamku, pripraviť jedlo alebo platiť kartou, váš účet sa výrazne navýši.

