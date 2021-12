Aj tieto Vianoce budú poznačené pandémiou. Mnohí sa nebudú môcť vidieť s celou rodinou, či už pre opatrenia, alebo pre strach, aby náhodou neohrozili svojich blízkych. Budú to teda už druhé Vianoce v strachu. Psychológ Marek Madro má pre všetkých zopár rád, ako si udržať pozitívnu myseľ aj v takomto čase. Na čo by ste mali sústrediť svoju myseľ a ako sa s pandemickými sviatkami vyrovnať?

S pandémiou COVID-19 trávime už niekoľko dlhých mesiacov, počas ktorých sa menila a mení spoločenská, politická, ekonomická, sociálna aj zdravotná situácia v našej krajine. Zmenou prešli aj naše vnímanie pandemickej situácie a pocity, ktoré sme k vírusu mali. „Každý z nás čelí náročným časom. Inak to nebude ani počas vianočných sviatkov. Je však aj na nás, ako sa k aktuálnej situácii postavíme," tvrdí psychológ Marek Madro.

Vašu myseľ môžu v tomto čase ľahko premôcť myšlienky na vážnosť epidemickej situácie, hrozbu nákazy či dokonca smrť. Aby ste nepodľahli úzkosti či dokonca depresii, odborník radí, ako by ste mali sviatky prežiť. „Nezostávajte so svojimi pocitmi osamote a vyhľadajte pomoc, napríklad aj na našich linkách pomoci. Oslavujte sviatky v súlade so sebou. Ak sa cítite bezpečnejšie bez návštev príbuzných, hovorte o svojom rozhodnutí a rešpektujte sa v ňom. Využite výhody digitálnej doby. Hovorte o svojich pocitoch a buďte k sebe láskaví - kontaktujte osamelých, širšiu rodinu a starších. Myslite na tých, ktorí majú duševné choroby alebo trápenia, s ktorými im môže byť samým ťažko," vysvetlil psychológ a riaditeľ internetovej poradne IPčko.sk.

Anketa Aké máte pocity z už druhých pandemických Vianoc? Nepociťujem žiadnu zmenu, snažím sa na to nemyslieť 40% Podvedome vnímam, že niečo nie je v poriadku 30% Mám strach o zdravie svojich blízkych a Vianoce si neviem poriadne užiť 30% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

6 tipov psychológa Mareka Madra na dokonalé Vianoce:

Je dobré nezostávať so svojimi pocitmi a prežívaním osamote. Nebojte sa svojim blízkym odhaliť to, čo aktuálne cítite, porozprávajte sa o tom, čo prežívajú jednotliví členovia rodiny, a buďte si navzájom oporou. Prejavte záujem o svojich blízkych a širšiu rodinu aj na diaľku. Ak máte pocit, že táto téma môže byť problematická, máte možnosť vyhnúť sa jej alebo jednoducho povedať, že sa na túto tému nechcete rozprávať a vyzdvihnete, pripomeniete to, prečo ste sa stretli a čo sú vaše spoločné hodnoty či ciele. Užitočné je nesústrediť sa na dokonalosť a využívať potenciál obdobia, ktoré žijeme. Odpúšťajme si nedostatky - neporovnávajte sa a nesúťažte. Vaše Vianoce sú najlepšie presne také, aké sú. Sú stále dosť dobré, aj keď ste trochu nervózni a hašteriví, aj keď ste si nemohli dovoliť úplne všetko, čo ste chceli. Limitujte sledovanie médií v spojitosti s pandémiou - venujte sa téme COVID-19 len na nevyhnutne dlhý čas. Sústreďte sa len na informácie potrebné na vaše fungovanie. Nadbytočné informácie odfiltrujte, resp. úplne zastavte. Zistite, čo všetko sa dá robiť a na čo bežne nemáte čas – napr. spoločenské hry, kreatívne činnosti, športové a oddychové aktivity a tak ďalej. Nedovoľte, aby COVID-19 polarizoval vašu rodinu. Pripomínajte a oceňujte, čo je na rodinnom stretnutí pekné, hovorte o vďačnosti, spomínajte na blízkych a spoločné zážitky, pozrite si fotky.

Prečítajte si tiež: