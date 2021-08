Na internete a sociálnych sieťach trávime čoraz viac času a zďaleka sa to netýka len mladých. Rebríček ukazuje, kto vie v tomto virtuálnom priestore najviac ovplyvniť názory, činy a nákupné, stravovacie alebo cestovateľské rozhodnutia Slovákov.

Jednotkou sa stal tréner Maroš Molnár (48), ktorý tento rok vystriedal vlaňajšiu víťazku Janu Tomas alias Janatini. Oproti minulému roku si Molnár polepšil o 11 priečok, blogerka Janatini sa do rebríčka tentoraz nedostala. „Maroš Molnár v našom prieskume najviac narástol v parametri Celebrity score – to je celková znalosť a pozitívne asociácie. Na jeseň minulého roka mu začal výraznejšie rásť počet sledovateľov na Instagrame, čo koreluje so začiatkom vysielania novej série relácie Extrémne premeny,“ vysvetlila Barbora Gabrižová z agentúry GroupM.

Za Molnárom sa umiestnila popularizátorka histórie Sandra Sviteková (29), tretím najvplyvnejším influencerom je Juraj Šlauka (20), známy pod prezývkou JurajVie, ktorý tvorí rôzne edukačné videá.

Najmä nováčikovia v tohtoročnom rebríčku ukazujú, ako sa mení správanie ľudí na sociálnych sieťach. „Vyzerá to tak, že éra, keď najmä Instagram zaplavovali pekné fotky bez hlbšej myšlienky, pri ktorých prezeraní sledovatelia strácali čas, je pomaly na ústupe. Ľudia chcú vidieť relevantný a autentický obsah s pridanou hodnotou,“ hovorí Adriána Heglasová z Forbes.sk.

Kto je influencer

Preklad do slovenčiny nie je. Anglické slovo influence znamená ovplyvniť. Podľa Cambridge Dictionary je influencer osobou, ktorá má silu ovplyvňovať správanie a názory druhých. Slovo influencer je stále populárnejšie aj na trhu práce. „Najmä mladí ľudia či dokonca malé deti si predstavujú, že by v budúcnosti mohli skúsiť práve takúto kariéru. Mnoho z nich môžeme označiť aj za social media špecialistov,” priblížila Nikola Richterová z pracovného portálu Profesia.

Influenceri spolupracujú s marketérmi v jednotlivých spoločnostiach. Zá-kladom je prepojiť influencera s nejakou značkou tak, aby to bolo uveriteľné pre jeho fanúšikov. Mnohí z nich sú pre ľudí pozitívnym príkladom úspešných, ktorým sa podarilo vytvoriť si zo svojej záľuby biznis alebo sa im podarilo presadiť na základe kvalitnej osobnej prezentácie. „Väčšina influencerov sa niečomu venuje a k tomu, že získavajú spolupráce od spoločností, ktoré sú ochotné im zaplatiť za propagáciu služby či výrobku neprišlo zo dňa na deň,” upozorňuje Richterová.

Ranking 20 najväčších slovenských influencerov bol zostavený na základe viacerých kritérií, pričom pri poradí bolo najdôležitejšie konečné skóre. V rámci toho sa vyhodnocuje nielen znalosť influencera, a teda potenciálny zásah, jeho obľúbenosť alebo prepojenie na značku, ale aj takzvaný influence tunnel, čo vyjadruje, nakoľko dokáže influencer ovplyvniť svojich sledovateľov.

