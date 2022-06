Tragédia, na ktorú obyvatelia v Handlovej len tak ľahko nezabudnú! Pri požiari bytovky na najväčšom sídlisku prišiel o život manželský pár a ďalšie dve ženy, ktoré sa snažili dostať do bezpečia. Všetci štyria sa udusili na schodoch pri úteku. Čo robiť v podobnej situácii a ktorým chybám sa vyvarovať, sme sa pýtali lekára Viliama Dobiáša.

Horieť začalo v byte na piatom poschodí. Požiar ohlásili obyvatelia krátko pred 1.00 hod ráno. Na miesto sa okamžite dostavili všetky záchranné zložky, ktoré sa snažili evakuovať všetkých obyvateľov. Štyrom ľuďom sa z horiacej bytovky však ujsť nepodarilo .Krajskí policajti z Trenčína na sociálnej sieti priblížili, že obeťami sú manželia vo veku 46 a 48 rokov a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Okolnosti tejto tragickej udalosti budú predmetom vyšetrovania v rámci trestného stíhania začatého pre zločin všeobecného ohrozenia.

Ako sa zachovať a ako postupovať v prípade, že ste sa ocitli v horiacej bytovke a chcete ochrániť seba či poskytnúť prvú pomoc zranenej osobe? Na otázky nám odpovedal lekár Viliam Dobiáš.

Ako podať prvú pomoc človeku s popáleninami?

Pokiaľ sú to povrchové popáleniny na končatinách a na tvári, ranu treba okamžite schladiť najlepšie pod studenou tečúcou vodou. Studená voda z vodovodného kohútika má zhruba 12 - 16 stupňov čo je ideálna teplota. V krajnom prípade môžeme použiť aj obyčajnú vodu. Pokiaľ sú popáleniny väčšie ako povrch dlane človeka, čo je približne 1 percento z povrchu tela, mali by byť ošetrené profesionálne na chirurgickej ambulancii alebo urgentnom príjme. Pokiaľ sú to popáleniny kože v oblasti tváre a krku prednej strany hrudníka, treba okamžite volať záchrannú službu. Pri takýchto popáleninách totiž hrozí, že horúci vzduch zasiahne dýchacie cesty. V tejto oblasti horí opuch a sťažené dýchanie, čo môže viesť k zaduseniu.



