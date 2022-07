Niektorí si užívajú horúce počasie doma, iní zasa cestujú k moru. Mnohí si po dvoch rokoch pandemických obmedzení poriadne doprajú a zarezervujú si pobyt all inclusive s neobmedzenými chodmi, nápojmi či chutnými drinkmi.

Mnoho ľudí to preženie, sú si toho vedomí, ale upokojujú sa tým, že pre väčšinu je dovolenka len raz za rok. Čo však robiť, aby ste si vytúžený výlet naplno užili a nemuseli mať výčitky? Výživový poradca zo šou Extrémne premeny Michal Páleník pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, ako si ju môžete naplno užiť a nepribrať!

"Dovolenka je o oddychu a relaxe," hovorí Michal. Poukazuje na to, že človek by mal vypnúť z bežného stereotypu života a dopriať si. "Ak to má byť viac jedla či viac pitia, nech sa páči, ale hýbte sa, nech to čiastočne vykompenzujete," upozorňuje. Medzi skvelé tipy na pohyb radí tanec, beh, plávanie, večernú prechádzku pri mori či rôzne plážové hry.

Čo by mala obsahovať strava?

"Strava by mala obsahovať cukry, tuky a bielkoviny. Jesť by sme mali počas dňa 3 - 5 ráz. Na dovolenke si doprajte, ale nie 7 porcií. Celkovo však tmavý alkohol neodporúčam. Ak máte chuť na víno, siahnite po suchom bielom, ružovom či červenom. Pri víne si však dajte pozor na objem, ktorý vypijete. Dať si môžete aj pivo, uprednostnite ľahšie 10 stupňové, ktoré má na 0,5 l menej sacharidov a kalórií. Tento alkohol má menej energie ako drinky, a tvrdý, najmä tmavý alkohol." prezradil nám. Zdôrazňuje, že pri chudnutí či udržiavaní si hmotnosti sú rozhodujúce všetky mesiace a nie práve dni, ktoré trávite na dovolenke.

