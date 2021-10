Pre pribúdajúcich covidových pacientov na umelej pľúcnej ventilácii odložia niektoré operácie. Plánujú tak urobiť od štvrtka 21. 10. 2021. „Dočasným preložením niektorých plánovaných výkonov chceme uvoľniť kapacity lekárov a sestier so špecializáciou v intenzivistickej medicíne, pretože práve kapacity tohto personálu potrebujeme sústrediť najmä do starostlivosti o COVID pacientov, ktorí si vyžadujú liečbu na umelej pľúcnej ventilácii, resp. intenzivistickú starostlivosť. Vzhľadom k tomu, že prechádzame do druhej fázy reprofilizácie je potrebné vyhradiť viac lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou pre pacientov s ochorením COVID-19,“ informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Pacienti, ktorí majú v nemocnici naplánovaný operačný výkon, budú z jednotlivých pracovísk v nasledujúcich dňoch, telefonicky informovaní o ďalšom postupe, a v prípade ak ich operácia bude presunutá dostanú nový predbežný termín. „Chceli by sme zdôrazniť, že toto opatrenie bude realizované iba vo výnimočných prípadoch, samozrejme ďalší vývoj bude záležať od počtu nárastu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19,“ dodala hovorkyňa.

V nemocnici budú ku každému prípadu pristupovať individuálne, no už teraz je isté, ktorých výkonov sa odloženie nedotkne. „Presun plánovaných výkonov sa netýka onkologických pacientov, pôrodov a akútnych pacientov vyžadujúcich si neodkladný operačný výkon,“ zdôraznila Kliská.

Dodala, že opatrenie je robia v záujme ochrany zdravia pacientov aj samotného personálu a tak, aby odsun nemal vplyv na zhoršenie zdravotného stavu pacienta ani ohrozenie jeho zdravia. „Našou snahou je aby sa odloženie plánovaných výkonov pacientov dotklo minimálne, k opatreniu pristúpi nemocnica iba vo výnimočných prípadoch,“ uviedla hovorkyňa nemocnice.

