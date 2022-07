Psychologička Gabriela Herényiová počas rozhovoru pre denník Plus JEDEN DEŇ opísala jeden zo svojich najvážnejších prípadov, s ktorými sa stretla počas svojej dlhoročnej praxe, a prezradila tiež, na čo by si nielen deti, ale aj rodičia mali dať pozor. Zdôraznila, že ani pre mladých ľudí nie je jednoduché zvládať nástrahy sociálnych sietí.

Je vhodné, aby sociálne siete používali deti už na základnej škole?

Je veľmi ťažké odstrihnúť dieťa od telefónu či počítača. V tomto veku je veľmi dôležité, aby sa virtuálne zariadenia používali aj v rámci školy a v rámci vyučovacieho procesu. Počas neho je však veľmi ťažké odlíšiť, čo tam dieťa sleduje a či sleduje to, čo sledovať má v rámci učenia. Učitelia nemajú na ne taký dosah a mnohí pedagógovia nevedia toho o sociálnych sieťach veľa.

Stretli ste sa už s dieťaťom, ktoré pre sociálne siete trpelo psychickými problémami?

Prípad sa stal ešte v úplných začiatkoch sociálnych sietí, keď 13-ročná školáčka na základnej škole chcela spáchať samovraždu, pretože si ju všetci spolužiaci zmazali z priateľov zo sociálnej siete. O svojom pláne našťastie povedala mame, vďaka čomu sa podarilo predísť obrovskému nešťastiu. Dievčatko znášalo vzniknutú situáciu veľmi zle. Bolo potrebné pracovať s celou triedou, s celým kolektívom.

Ako vnímate sociálne siete?

Myslím si, že sociálne siete sú teraz takým akoby "morom" 21. storočia. Pretože deti akoby nežili svoj reálny život, ale žijú len životy na sociálnych sieťach. Veľmi ma mrzí, že si myslia, že majú veľa priateľov, a pritom sa s nikým nerozprávajú. Majú veľa priateľov v rámci sociálnych sietí, ale nemajú žiadneho kamaráta, s ktorým by niekam išli, s ktorým by sa zabavili a "face to face" komunikovali.

Často mám pocit, ako keby deti nežili svoj reálny život tu a teraz, napr. niekde na pieskovisku či v parku. Naozaj žijú život len cez sociálne siete a sú na nich takí závislí, že bez telefónu sa nepohnú ani na krok. Ako veľký problém vidím to, že deti majú prostredníctvom sociálnych sietí prístup ku všetkému.

Aké najčastejšie problémy trápia deti, si môžete prečítať na nasledujúcej strane.