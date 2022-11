Škola by mala byť pre študentov bezpečným miestom. No ako sa zdá, na Slovensku sa čoraz častejšie odohrávajú prípady, o ktorých sme počúvali len zo zahraničia. Psychológ Marek Madro vysvetľuje, prečo podobných útokov v našich školách pribúda a najmä prečo sa Alexander na strednej škole v Novákoch rozhodol vraždiť sekerou.

Do Strednej odbornej školy v Novákoch napochodoval vo štvrtok ráno iba 16-ročný tínedžer Alexander so sekerou v školskej taške. Keď zazvonilo, študent vytiahol sekeru z tašky a zranil dvoch spolužiakov. Polícia chlapca po útoku v krátkom čase zadržala, prípad už prebrala Národná kriminálna agentúra (NAKA). V priebehu niekoľkých týždňov je to už druhý incident na škole, kedy študent útočil na svojich spolužiakov sekerou a vyhrážal sa im zabitím.

V Mníšku nad Hnilcom (okres Gelnica) prišiel 14. októbra ôsmak Alex do školy so sekerou a chcel zabiť svojich spolužiakov a učiteľov. Chlapec skončil vo väzbe a prípad rieši Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Obvinený Alex na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Zdroj: Karol Farkaš

Psychológ objasňuje nepochopiteľné útoky študentov

Agresia a násilné útoky mladých na mladých sú podľa psychológa Mareka Madra zrkadlom našej spoločnosti a nás dospelých. „Faktom je, že počas týchto dvoch náročných rokov, v ktorých čelíme pandémii COVID-19, vojne na Ukrajine, environmentálnym a energetickým krízam, tragédiám, v ktorých prišli o život nevinní mladí ľudia, a silnej polarizácii spoločnosti sa výrazne zhoršil stav duševného zdravia, a to najmä u mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v citlivom a zraniteľnom veku,“ vysvetľuje.

Podľa Madra sú práve tieto tragické udalosti výsledkom eskalácie dlhodobo neriešených ťažkostí a problémov, ktoré sa počas 2 rokov nabaľovali a zintenzívnili. Ako pokračuje, v dnešnej dobe je normou akési urážanie, osočovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, agresia aj útoky.

Prečo chceli študenti v oboch prípadoch vraždiť sekerou?

„Spoločenská atmosféra je veľmi ťaživá a žiaľ, stále častejšie sa aj pri tých najbežnejších situáciách stretávame s agresiou, nenávisťou a útokmi. Mrzí ma, že aktuálny spoločenský naratív je, že násilie a agresia je riešenie. Normou sa stalo urážanie, osočovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, agresia aj útoky," hovorí psychológ.

Útočník si podľa psychológa zvolil za vraždiacu zbraň sekeru z jednoduchého dôvodu. „Predpokladám, že útočník sa inšpiroval prvým prípadom zo školy z okresu Gelnica a že sekera je ľahko dostupná. Informácie v médiách dávajú často návody na takéto spôsoby ‚riešenia‘ hnevu a frustrácie,“ dodáva.

