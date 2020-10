Včera sa u nás začal čiastočný lockdown. Mnohí s tým nesúhlasia. Ako by sme mali toto opatrenie prijať a ako tieto 3 týždne zvládnuť?

- Ak sa jednotlivcovi niečo nepáči, neznamená to, že to nedokáže rešpektovať. Súhlas a rešpekt totižto nie sú synonymá. Vo všeobecnosti ľuďom odporúčam myslieť na to, že nie je až také dôležité to, čo sa nám v živote deje, ale omnoho dôležitejšie je to, ako na to zareagujeme. Máme obmedzený vplyv na externé vplyvy, no máme veľký vplyv na naše reakcie, a preto by sme mali viac riešiť to, na čo vplyv máme, než to, na čo vplyv nemáme. Vtedy môžeme objaviť aj v tejto kríze miernu nádej na to, že nám aj niečo dáva a nielen berie.

Mnohí ľudia sa už nechcú správať tak zodpovedne ako na jar - ťažko znášajú nové opatrenia, protestujú, podvádzajú. Čím to je?

- Ľudia si už niekoľko mesiacov prechádzajú náročným životným obdobím, pre ktoré je typické, že dochádza k zníženiu strereotypných vzorcov správania, mnohí ľudia riešia aj existenčné otázky týkajúce sa finančného zabezpečenia, vzrástol výskyt domáceho násilia, úzkosti či depresívneho naladenia.

Aj preto vnímame, že správanie ľudí sa mení a ľudia začínajú miestami viac prepadať rezignácii, aktivácii obranných mechanizmov, ako napr. popieranie, racionalizácia či intelektualizácia, čo sa v praxi prejavuje tým, že majú tendenciu vlastné správanie a myslenie v aktuálnej situácii viac ospravedlňovať pred sebou samým. Okrem toho sú mnohí ľudia unavení a vyčerpaní z celej situácie, čo vedie k tendencii viac zľahčovať celú pandémiu, nakoľko aj vyčerpanosť a únava znižuje prah citlivosti na potenciálne nebezpečenstvo.

Okrem pandémie na nás výrazne vplýva aj zmena počasia. Čo presne znamená jesenná depresia a čím sa vyznačuje?

- Ide o tzv. sezónnu afektívnu poruchu (sezónnu depresiu). Prejavuje sa najmä depresívnou náladou, pocitom únavy, nedostatkom energie, celkovou zmenou nálady, zníženým apetítom, ale aj zvýšenou podráždenosťou či precitlivenosťou. Objavuje sa počas jesene, následne má tendenciu sa ešte viac zvýrazniť počas zimných mesiacov a postupne ustupuje začiatkom jari.

Koho najviac postihuje?

- Vyskytuje sa približne u 5 % populácie, no mnoho jednotlivcov môže počas týchto mesiacov vnímať zmeny v nálade, ale aj v celkovom psychickom stave, pričom vôbec nemusí ísť o to, že u jednotlivca je tento typ psychickej poruchy prítomný. V odbornej literatúre sa uvádza, že u žien je riziko výskytu až 4-krát vyššie než u mužov.

