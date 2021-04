O zálohovaní PET fliaš a plechoviek sa na Slovensku hovorí už dlho. Štát chce nový systém zálohovania spustiť na budúci rok, no už teraz ho predbehol známy reťazec. Prvý zberný automat vám peniaze za vrátené obaly síce nevydá, no zato premení odpad na zeleň.

Prvý automat na zálohovanie PET fliaš a plechoviek predstavila spoločnosť Tesco pred hypermarketom v Senci. Každou odovzdanou plastovou fľašou alebo plechovkou prispejete 5 centov na životné prostredie. Touto sumou reťazec podporí výsadbu zelene a revitalizáciu zelených plôch v meste.

Reťazec očakáva, že sa každý deň podarí vyzbierať stovky PET fliaš a plechoviek. „Pilotný projekt zberného automatu nám pomôže pripraviť sa čo najlepšie na spustenie systému povinného zberu nápojových obalov od januára 2022. Aj vďaka projektu v Senci chceme do budúcnosti čo najlepšie nastaviť fungovanie zálohovania PET fliaš a plechoviek tak, aby bolo predovšetkým motivujúce pre zákazníkov,“ povedal Martin Kuruc, CEO Tesca na Slovensku.

Automat bude fungovať v takzvanom duálnom móde – zbierať tak bude nielen plastové PET fľaše a plechovky, ale zákazníci budú môcť vrátiť aj sklené fľaše a získať vratnú zálohu, tak ako boli zvyknutí doposiaľ.

„Automat je dobrou novinkou pre všetkých, ktorí chcú spraviť niečo pre svoje okolie. Myslím si, že ho obyvatelia Senca prijmú pozitívne a že ho budú využívať,“ dodal primátor Senca Dušan Badinský.

Senčanom sa automat pozdáva. „Je to jednoznačne dobrý nápad, určite tam budem nosiť plechovky,“ povedal Rudolf (80). Dúfajú, že tak zmiznú odpadky zo sídlisk a parkov. „Ja chodím zbierať po našej ulici stále, tak toto by mohlo pomôcť,“ dúfa Jarmila (80). Niektorí však nepovažujú sumu 5 centov za motivujúcu a radšej si s odpadom poradia po svojom. „Som zvyknutý si to doma rozšliapať úplne na placku a nie nosiť do obchodu,“ povedal Jano (65).

Anketa Privítali by ste takýto automat aj vo vašom meste? Áno, je to výborný nápad 90% Nie, je to zbytočné 10% Je mi to jedno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane: Ako bude fungovať povinný zber od 1.1.2022 a čo sa dá vyrábať z PET fliaš? »