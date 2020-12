Anestéziológ Juraj Chovan pôsobí vo Western Isles NHS trust Stornoway vo Veľkej Británii. Keďže na Ostrovoch sa už začalo s očkovaním a Juraj pôsobí ako zdravotník, patri zrejme medzi prvých Slovákov, ktorí dostali vakcínu proti COVID-19.

Svedectvo slovenského lekára zverejnilo naše ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. „Ako prví sa tu očkujú zdravotnícki pracovníci, pretože sú v prvej línii a vzhľadom na to, že Národná zdravotná služba má vysoký kredit vo Veľkej Británii, všetci to akceptujú. Dokonca aj kráľovská rodina je v poradovníku. A tak ako kráľovná Alžbeta II. v roku 1957 bola medzi prvými, ktorí akceptovali očkovanie na vakcínu polio, tak aj dnes ide príkladom," uvádza Chovan.

Očkovanie majú veľmi dobre zorganizované. Na osobu majú vyčlenených 15 až 20 minút, pričom prídete na vopred dohodnutý termín telefónom. Zdravotníci vakcínu vítajú. Lekár Juraj vymenoval tri dôvody, prečo nemal pochybnosti o očkovaní. „Prvý dôvod bol pohľad do očí pacienta, ktorého som musel pred dvoma dňami uviesť do umelého spánku a dať na ventilátor, pretože sa dusil,“povedal anestéziológ.

Ďalej si položil otázku, či by sa dali zaočkovať zdravotníci, ktorí na COVID-19 zomreli. Určite by si podobne ako všetci, ktorí ochoreniu podľahli, vybrali možnosť žiť. Tretím dôvodom je to, že prečítal viacero odborných článkov o tom, ako sa vakcíny vyrábajú a testujú a aké majú vedľajšie účinky. „U mňa sa chvalabohu neprejavilo nič až na miernu bolesť v mieste vpichu, ale to je bežné pri každej vakcinácii,“ potvrdil lekár.

Za rok pandémie sme si museli zvyknúť na obmedzenia, prísne opatrenia, testovania či lockdowny. „Vakcinácia je prvý veľký krok k tomu, aby sme covid porazili. Vakcináciu vnímam ako útok. To, čo sme robili doteraz, je obrana. Čím skôr a viac ľudí na covid zaútočí, tým skôr, dúfam, že vyhráme,“ hovorí.

Anestéziológa očkovali vakcínou od konzorcia BioNTech a Pfizer, ktorú už v Británii povolili. Slovensko a ostatné členské krajiny EÚ musia čakať na schválenie Európskou liekovou agentúrou. Tá na tlak Nemcov posunula registráciu vakcíny na 21. 12. z pôvodného dátumu 29. 12. 2020.

„Následne sa očakáva vydanie registračného rozhodnutia zo strany Európskej komisie v zrýchlenom procese v priebehu niekoľkých dní. Takéto registračné rozhodnutie je automaticky platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie,“ informuje hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemíková.

