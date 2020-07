Odborníci z celého sveta jasne povedali, že kým nebude vakcína a ľudia sa nedajú očkovať, pandémia nezmizne. „Vakcína funguje tak, že človek si vytvorí protilátky a predpokladáme, že protilátky by nás mohli ochrániť proti koronavírusu. Ten, kto je vakcinovaný, sa nenakazí alebo bude mať výrazne nižšiu šancu sa nakaziť. To uvidíme podľa klinickej štúdie,“vysvetľuje Pavol Jarčuška z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Sľubné výsledky skúšobnej vakcíny proti COVID-19 ohlásili tento týždeň vedci z Oxfordu. Vstupujú už do poslednej fázy testovania, v ktorej ju odskúšajú na desiatkach tisíc ľudí. Očkovaciu látku už teraz vyrába biofarmaceutická spoločnosť AstraZeneca.

„Zobrali vírus, ktorý u šimpanza robí nádchu a človek sa ním môže nakaziť, ale u človeka vírus nespôsobuje chorobu ani ho ďalej nemôže prenášať na ďalšieho človeka. Je preňho celkom neškodný,“ objasňuje princíp fungovania Peter Sabaka z Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Do vírusu vložili gén, ktorý kóduje obal koronavírusu. „Keď sa týmto vírusom nakazia ľudské bunky, tak tie potom produkujú bielkovinu, ktorou je obalený koronavírus. Ľudský imunitný systém sa naučí robiť protilátky proti bielkovine koronavírusu. Rovnaký princíp používa aj jedna čínska firma,“doplnil Sabaka.

Na iný spôsob vývinu vakcíny stavili nemecký Pfizer a americká spoločnosť Moderna. „Idú na to inak. Nepoužívajú vírus, ktorý vložia do tela, ale priamo DNA. To kóduje proteín koronavírusu tak, aby ľudské bunky potom vyrábali proteín a telo si proti nemu vytvorilo protilátky. Zatiaľ to vyzerá, že budú fungovať oba prístupy,“ zhodnotil infektológ z Bratislavy. Vakcínou sa už pochválili aj Rusi.

