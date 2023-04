Jar sa síce začala už pred mesiacom, no pri pohľade z okna máme aj v polovici apríla pocit, že je ešte zima. S výnimkou niekoľkých dní, ktoré by sme zrátali na jednej ruke, je stále chladno a daždivo. Inak to nebude ani tento víkend. V sobotu má pršať na celom Slovensku, o niečo teplejšie bude v nedeľu.

Meteorológovia už počas jari pozorujú výkyvy počasia. Preto je možné, že leto sa začne neskôr ako minulý rok. „V polovici apríla v tomto roku stále čakáme na prvý letný deň. Ten nastane, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahne 25 stupňov a viac. Bude to po skúsenostiach z posledných desaťročí možno neskorší dátum prvého letného dňa, pretože sa zvykol v niektorých rokoch vyskytnúť už na začiatku apríla. Napríklad na konci apríla v roku 2012 bol zaregistrovaný dokonca už aj tropický deň, čiže maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 30 stupňov a viac,“ vysvetlil klimatológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavel Faško.

Prvú predpoveď na leto zverejnili podľa modelu Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) na portáli Severe Weather. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že prvé prognózy sú skôr orientačné, keďže do leta je ešte ďaleko a vzory počasia sa neustále vyvíjajú. Faktom však zostáva, že Slovensko opäť čaká nadpriemerne teplé leto.

