Prvé predpovede počasia na obdobie Vianoc mnohých nepotešili. O snehu v nich nebola ani zmienka, novšie predpovede preto prekvapujú. „Prvotne sa predpokladal aj nadpriemerne teplý vianočný týždeň, najnovšie behy meteorologických modelov momentálne počítajú už aj s úplne iným scenárom. Tesne pred Vianocami totiž môže prísť k zvratu v počasí," uvádza web imeteo.sk.

Modely si boli doteraz viacmenej isté teplejším charakterom počasia, no teraz začínajú dávať aj možnosť sneženia. Pravdepodobne sa môžeme dočkať bielych Vianoc. „Podľa modelu GFS čaká naše územie v období Vianoc cyklonálne počasie. Od západu by nám mali často prúdiť tlakové níže, ktoré by mohli okrem ochladenia priniesť aj sneženie," píšu.

Po 23. decembri by sa malo nad naše územie dosať niekoľko studených frontov po sebe. Mohli by sme tak konečne prejsť z inverzného a hmlistého počasia, na pravé zimné počasie so snehom. Do Vianoc ale so žiadnym takýmto scenárom počítať netreba.

Ešte je ale priskoro konkretizovať, keďže Vianoce sú vzdialené stále viac ako 5 dní. V priebehu najbližších dní bude zaujímavé sledovať, či Vianoce naozaj prinesú ochladenie a sneženie.

