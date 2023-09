„Sčítané a podčiarknuté, ostatný vývoj na komoditnom trhu by mal znamenať, že ceny palív u nás by sa mali udržať okolo súčasných úrovní s priestorom pre určitý odraz. Teda benzín bude predávaný naďalej za viac ako 1 euro a 70 centov, čo je najvyššia cena od novembra 2022. Cena nafty sa bude pozerať k 1 euru a 65 centom, čo sú najvyššie úrovne od jari 2022,“ uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

„Nateraz to vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšej dobe držať nad 80-dolárovou hranicou. A to bude znamenať, že výraznejšieho poklesu cien na našich čerpacích staniciach sa teraz zrejme nedočkáme. K istej korekcii smerom nadol by ale mohlo prípadne dôjsť po skončení dovolenkovej sezóny, aj to bude ale závisieť od toho, aké makro dáta budú na trhy prichádzať,“ doplnila pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.

Ceny sa zvyšujú už vyše mesiaca

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR za 34. týždeň 2023 sa ceny benzínu aj nafty opäť zvýšili. Zvyšovanie cien na našich čerpacích staniciach trvá už vyše mesiaca. Liter 95-oktánového benzínu sa v sledovanom týždni predával za priemernú cenu 1,716 eura. V týždňovom porovnaní sa tak jeho cena zvýšila o 0,9 %.

Liter 98-oktánového benzínu si taktiež pripísal rast o 1 % a dosiahol úroveň 1,909 eura. Rástli aj ceny nafty, ktoré sa pohybovali na úrovni 1,633 eura za liter. „V medziročnom porovnaní sú pohonné látky už len mierne lacnejšie ako vlani v takomto období. Benzín 95 aj 98 si odpisuje 0,8 až 1,1 % a nafta takmer 9 %,“ podotkla Glasová.

Zhruba od polovice júla sa ceny ropy Brent držia nad 80 amerických dolárov za barel. Takmer od začiatku augusta sa hýbu okolo úrovne 85 dolárov za barel. Inak tomu nebolo ani tento týždeň, počas ktorého sa ropa Brent obchoduje viac-menej nad 85 dolármi za barel. Vyššie ceny ropy sa samozrejme premietajú aj do zdražovania benzínu na našich čerpacích staniciach.

Dovolenkový dopyt zvyšuje cenu

Smerom nahor ropu už dlhšiu dobu podľa Glasovej tlačí hlavne rozhodnutie kartelu OPEC+, ktorý od augusta obmedzil jej produkciu aj export. To vyvoláva obavy zo slabšej ponuky na ropnom trhu, čo sa premieta aj do vyšších cien benzínu. „Ešte stále pretrváva letná dovolenková sezóna, ľudia viac cestujú, viac tankujú, rastie dopyt po pohonných látkach, a to taktiež zvyšuje ich cenu,“ dodala Glasová.

Ropa dokázala podľa Pánisa rásť napriek silnejúcemu presvedčeniu trhov o tom, že ekonomika Spojených štátov smeruje k spomaleniu tempa ekonomického rastu, eurozóna sa bude potácať na hrane recesie a rast čínskej ekonomiky zaostane za očakávaniami.

„Rastu ceny ropy pomohol aj výrazný pokles komerčných zásob amerických ropných produktov, ktoré od polovice júla padli o 34 miliónov barelov a vymazali všetok nárast od začiatku roka. To naznačuje, že aj keď bude rásť americká a aj čínska ekonomika pomalšie, dopyt po rope ostáva relatívne robustný a ponuka mu nestíha, čo znamená, že trh je naďalej v nerovnováhe,“ doplnil Pánis.

„Obavy vyvoláva aj pretrvávajúca vysoká inflácia, v dôsledku ktorej centrálne banky pokračujú vo zvyšovaní sadzieb a brzdení spotrebiteľského dopytu,“ uzavrela Glasová.